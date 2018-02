Kombinace sportu a sázení k sobě patří už dlouho. Nese však i rizika, která stále hýbou českým fotbalem

V českém fotbalovém prostředí je momentálně aktuální otázka nelegálních sázek. Podezření z nekalých praktik teď čelí třetiligový klub z Mohelnice a právě tato aféra znovu rozvířila diskuzi na téma sportovní sázení.

Fotbalová asociace podezřívá třetiligovou Mohelnici z ovlivňování zápasů. Obrátila se na policii Číst článek

Za jedny z nejvíce problematických se v tomto ohledu považují soutěže těch mládežnických kategorií, které sázkové kanceláře zařazují do své nabídky. Takovou soutěží je u nás například fotbalová Juniorská liga a podle ředitele komunikace Ligové fotbalové asociace Daniela Hajného je na místě situaci kolem podezřelých sázek monitorovat.

„Rozhodně to je téma, které není třeba podceňovat. Fotbalové sázení je celosvětové téma, se kterým se potýká v podstatě celý svět. My to určitě nebereme na lehkou váhu,“ řekl Radiožurnálu Hajný.

Možnosti Ligové fotbalové asociace jak tomuto problému čelit jsou ale velmi omezené. Její členové mohou radit, upozorňovat, doporučovat, ale některé věci podle Hajného zkrátka ovlivnit nemohou.

Otázka pro sázkové kanceláře

„V tomhle směru se snažíme poměrně intenzivně situaci komunikovat, aby kluby na hráče apelovali a zdůrazňovali jim, že jde o naprosto nepřípustné věci. My na druhou stranu nejsme zodpovědní za chování jednotlivců.“

Juniorská liga je poměrně specifická soutěž. Žádné týmy z ní nesestupují, žádné do ní naopak nepostupují, což v konečném důsledku budí dojem, že v ní vlastně o tolik nejde. Nabízí se tedy otázka, jestli je možnost sázet na utkání takové soutěže vůbec na místě.

„Je to spíše otázka na sázkové kanceláře, které kurzy na tyto soutěže vypisují,“ dodává ředitel komunikace fotbalové asociace Daniel Hajný.