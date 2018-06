Výkonný výbor Fotbalové asociace odvolal komisi rozhodčích, končí tak po dvou letech svého působení

Jde jenom o mě, jak mi to půjde na hřišti. Chci dokázat, že na Řím mám, říká fotbalista Schick

Útočník Patrik Schick zažil úspěch s AS Řím. Do italského velkoklubu přišel před sezónou, a i proto se mění jeho pozice v národním týmu - měl by být stále větší oporou.