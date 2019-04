Místopředseda komise rozhodčích: Video není všelék, na Slavii selhal lidský faktor

Komise rozhodčích fotbalové asociace měla po víkendových zápasech co řešit. Místopředseda Martin Wilczek není spokojen s množstvím chyb, které rozhodčí v derby i zápase Plzně s Baníkem dělali, zároveň ale vyhlíží další vylepšení videa v českém fotbale. Praha 18:12 16. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Hušbauer v souboji s Florinem Nitou | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„V přenosovém voze je jedna obrazovka, která je rozdělena do 11 podobrazovek. A videoasistent rozhodčího ani nemůže jít kolmo k ní, rozhoduje z boku,“ ukazoval novinářům fungování videorozhodčího místopředseda komise rozhodčích Martin Wilzcek.

V českých podmínkách zatím VAR (videoasistent rozhodčího) nefunguje v ideálních podmínkách. Nemá například k dispozici grafickou pomůcku pro jednoznačné posouzení ofsajdu nebo technologii, která prokáže, zda míč přešel brankovou čáru.

„Byli bychom nadšeni, kdybychom v přenosových vozech měli goal line technologii, protože v tomhle kole jsme měli i pochybnost, jestli bylo branky dosaženo, nebo ne. To samé kalibrované čáry. Když budou v přímém přenosu, jsme schopni během pěti vteřin říct, jestli byl, nebo nebyl ofsajd. V tom případě budeme rozhodovat i centimetrové ofsajdy. Za těchto podmínek nejsme schopni rozhodnout s naprostou jistotou, proto v Plzni museli uznat branku,“ řekl na Radiožurnálu.

A v jakém časovém horizontu by vylepšení mohla přijít?

To je otázka na LFA a poskytovatele záběrů 02, protože všechno je o penězích. Nicméně od příští sezony sezonu budeme mít s videem 4 zápasy v každém kole, i za to jsme rádi. Hledáme prostředky, kde ušetřit, abychom mohli techniku zdokonalit. Teď můžeme mít pocit, ale nemůžeme rozhodovat na základě pocitu.

Franěk se spokojil se třemi záběry

Situace na Slavii ale nebyla o tom, že rozhodčí něco o pár centimetrů nevidí. Jak to zaměstnalo komisi rozhodčích?

Hodně. Je to jedno z nejvypjatějších utkání během sezony. Bohužel došlo k selhání lidského faktoru, tomu se ani s nejdokonalejší technikou nevyhneme. Školíme rozhodčí, abychom minimalizovali chyby. Tady se rozhodčí Pavel Franěk uspokojil se třemi záběry, které měl k dispozici. Měl k dispozici dalších 11 záběrů a stačilo ukázat, rozhodčímu ale ukázal jen tyhle tři. Tam nedovolený zákrok nebyl vidět, proto rozhodl, jak rozhodl.

Jak pan Franěk své pochybení vysvětlil?

Že se uspokojil se třemi záběry. Když viděl tři záběry, ze kterých neviděl kontakt, nenapadlo ho vyžádat si další, třeba ten z pohledu rozhodčího. O pohodlnosti nemůže být řeč, tam jde každý odvést maximální výkon, někoho z něčeho podezírat je mimo realitu.

Já jsem byl v hledišti a přišlo mi, že to byl jasný pokutový kop. Rozhodčí byl přesvědčivý, okamžitě nařizuje pokutový kop a uděluje žlutou kartu. Byl jsem si jistý, že má pravdu. Když začali zkoumat delší dobu, získal jsem obavy a po odvolání mě polilo horko.

Bude mít pan Franěk pozastavenou delegaci?

Obecně netrestáme. Spíš se Karel Hrubeš a Pavel Franěk potřebují uklidnit, jsou to jedni z nejzkušenějších rozhodčích. V nadstavbové části je určitě nasadíme, protože jim věříme. Teď, i pro jejich klid, si nedokážu představit, že by šli někam pískat. Na chviličku si odpočinout.

Sporných situací okolo videa je několik. Myslíte si, že pomohlo?

Jednoznačně. Nepadají branky z metrových ofsajdů ani vymyšlených pokutových kopů. A fotbal není černobílý – vždycky bude šedá zóna, kdy pro půlku národa něco bude ofsajd nebo pokutový kop, pro druhou ne. VAR není všemocný, bude odstraňovat jen zjevné chyby, ale všelék to není.

Jak se ale budou řešit velké chyby jednotlivců?

Bohužel je všechno jednou poprvé. Věřím, že rozhodčí už nebudou hledět na čas a vyžádají si třeba 8 záběrů, aby mohli rozhodčímu na hřiště posílat ty nejlepší. V tomhle měřítku lidský faktor selhal poprvé a věřím, že naposledy.

Když si Komise rozhodčích po tomto víkendu sedla, k čemu došla?

Na základě mediálních požadavků vydala prohlášení. Obecně vyjadřujeme nespokojenost dvou klíčových utkání – Slavie se Spartou a Plzně s Baníkem. Chyb bylo více, než bychom si představovali.

Co se podle vás musí udělat nejdřív, aby nedocházelo k dalším skandálům?

Pokud možno, aby nedocházel k lidskému selhání, a věřím, že v takovém rozsahu už se nebudou opakovat. Černobílé situace ale nejsou, pořád je to šedé, fotbal má spoustu míst, na kterých se kolikrát nedohodneme ani my v komisi. Já osobně bych byl nadšený, kdyby byl videorozhodčí na všech utkáních a kalibrovaná čára. Co se týče rozhodčích, máme jich vyškolených dost, aby byl VAR na všech osmi zápasech. Je to otázka několika milionů v ročním provozu.