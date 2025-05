Konec Vyškova a návrat Příbrami do profi fotbalu? ‚Jsem nadšený z každé šance hrát ligu,‘ říká Starka

Kromě dvou přímo sestupujících celků opustí fotbalovou Chance národní ligu ještě jeden klub. A to ten, který v posledních dvou letech postoupil do baráže a stále se mu to může letos povést potřetí. Vyškov ale nemá vyhovující stadion, ten dočasný v Drnovicích už také nesplňuje potřebné požadavky. Profesionální fotbal tak z města zmizí úplně a přesune se jinam. Vyškov 18:56 12. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Příbrami (archivní foto) | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Jsem zklamaný z toho, jak to dopadlo. My to neovlivníme a musíme se s tím nějak smířit. Fotbal do Vyškova patří, v Drnovicích to má nějakou tradici a historii. Je škoda, že to tam nebude pokračovat,“ smutní záložník Vyškova Barnabáš Lacík, který v klubu strávil posledních pět let. Spekulace a informace o přesunu klubu se ale přirozeně do hráčské kabiny dostanou.

„Samozřejmě s klukama diskutujeme, ale každý hrajeme o budoucnost a angažmá. Snažíme se to nevnímat. Je pro nás důležité, jak budeme zvládat naše zápasy,“ pokračoval Lacík.

To, že nastalá situace v mnohém ovlivňuje výkony hráčů a práci realizačního týmu potvrdil i trenér Jan Kameník. „Těžko se tomu ubráníme, protože situace vyšla najevo. Dostalo se to do veřejného prostoru, takže je jasné, že to může plno lidí zajímat. Samozřejmě to zajímá i náš realizační tým a hráče. Držíme se v režimu, kdy se soustředíme na naši práci. V hlavách ale tu specifickou situace máme.“

Baráž, ale pak konec

Klub dvakrát v řadě prošel až do baráže a má to na dosah znovu. I přes skvělé výsledky ale další okolnosti pokračování Vyškova v profesionálním fotbale neumožňují.

„Cítíme se tak, jako že se někam rozběhneme, ale nevíme, kam běžíme a kdy doběhneme. Pocity jsou smíšené, ale k něčemu jsme se s realizačním týmem a hráči rozhodli. Chceme to dotáhnout a zabojovat o to. Je to jako v životě, když k něčemu poctivě přistoupíte, tak si vás úspěch časem najde. Každý pak může mít hezkou budoucnost,“ říká kouč Kameník.

Vyškov je dvě kola před koncem soutěže na třetí příčce, která zajišťuje baráž. Stále je tak možné, že klub před přesunem do nového působiště vybojuje příslušnost v Chance lize. Hráči navíc kromě vidiny nejvyšší soutěže hrají i o vypsaný finanční bonus.

„Je to pouze na nich, zda udělají další krok. Hráči pořád můžou bojovat o to, aby si zahráli baráž a zažili konfrontaci s ligovými týmy. Můžeme se bavit o nějakém bonusu, ale vždy musí převážit touha hráče s tím, že se chce posunout o úroveň výš. Hráči se musí na situaci dívat tak, že chtějí něco v kariéře dokázat především výkonností a trochu se spolehnout i na faktor štěstí,“ dodal trenér Vyškova Jan Kameník.

I kdyby se postup přes baráž nevydařil, někteří hráči by mohli mít i tak dveře o patro výše otevřené. Ať už ale skončí v tabulce na jakémkoliv místě, druhou i první ligu by hrál pod jiným jménem a na jiném místě. Konkrétní informace se rozkryjí v následujících týdnech.

Pozice Příbrami

Fotbalisté Příbrami teď hrají ve třetí nejvyšší soutěži a góly dávají plzeňskému béčku. Ale není vyloučeno, že se už na podzim utkají s áčkem Viktorie Plzeň v první lize.

„I když nám to plno lidí nepřálo, tak jsme s Příbramí hráli první ligu 22 let. Není to málo. Kdyby pro nás byla další možnost, se v lize ukázat, tak budu nadšený,“ přiznává dlouholetý šéf příbramského klubu Jaroslav Starka, že má v hlavě i tuto ideální variantu.

Zatím není jasné, pod jakým názvem by Vyškov v Příbrami hrál, a ani Starka ještě nemohl být konkrétní vzhledem k některým probíhajícím jednáním. Že se ale jihomoravský klub k Litavce stěhuje potvrdil.

„Můžeme postoupit sami sportovní cestou, což by pro nás bylo ideální,“ přiznává Jaroslav Starka, že by měl největší radost z ryze sportovního návrtatu do profesionálního fotbalu.

Jenže Příbram je zatím ve skupině A České fotbalové ligy (ČFL) třetí za Domažlicemi a B týmem plzeňské Viktorie. Navíc vítěz musí hrát ještě baráž s nejlepším celkem druhé skupiny, což šanci na postup do druhé nejvyšší soutěže snižuje. „ČFL je soutěž, která nemá obdoby nikde jinde na světě. Třeba to jednou někdo změní,“ dodává Starka.

I proto je tak lákavé se do druhé ligy a profesionálního fotbalu vrátit jiným a zároveň stále ještě legálním způsobem.

