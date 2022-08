‚Přestup do Turecka byl na spadnutí.‘ Trpišovský překvapil nasazením Plavšiče, ten pak chyboval u gólu

Tři měsíce nehrál soutěžní zápas poté, co byl jednou nohou už z klubu na odchodu, ale situace se rázem změnila a musel naskočit do důležitého utkání. Slávista Srdjan Plavšič nastoupil v polské Čenstochové do úvodního utkání závěrečného předkola Konferenční ligy a byl během chvíle u dvou důležitých momentů při prohře 1:2 s domácím Rakowem. Čenstochová (Polsko) 7:28 19. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Srdjan Plavšič v zápase s Rakowem | Zdroj: Profimedia

Sotva hlasatel oznámil jméno střelce vyrovnávací branky Slavie na 1:1 Tomáše Holeše, kterému přistrčil míč právě Plavšič, už se skóre měnilo znovu. Trvalo to jen minutu a 18 sekund. Hned po výkopu totiž srbský fotbalista nepohlídal domácího Tudora.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy Srdjana Plavšiče po utkání s Rakowem Čenstochovou

„Vůbec jsem neviděl, že mi tam jde za zády hráč a od nikoho jsem neslyšel, že ho tam vůbec mám. Byla to asi špatná komunikace,“ vysvětlil Radiožurnálu situaci ze svého pohledu Plavšič.

„Není to úplně o ztrátě koncentrace, je to prohraný souboj a propadnutý balon, s tím jsme měli problém celé utkání. Byla to individuální chyba, prohrajeme souboj a u balonu je pak soupeř dříve,“ řekl v televizním rozhovoru trenér Jindřich Trpišovský o osudové 61. minutě.

Bylo to docela překvapení, když šel po zranění levého obránce Oscara na jeho post ve 40. minutě právě Srdjan Plavšič. Vždyť byl na střídačce i David Jurásek, který na této pozici hraje běžně, navíc původně záložník Plavšič za Slavii od května nenastoupil – kvůli výkonnosti, zranění a možnosti odejít do Turecka.

„Ano, přestup byl na spadnutí. Nevím, proč se to nakonec nepovedlo. Ale makal jsem každý den, hlavou jsem byl tady a čekal jsem, jestli tu šanci ještě dostanu,“ řekl Plavšič.

Fotbalisté Slavie si cestu do Konferenční ligy zkomplikovali, úvodní duel v Polsku prohráli 1:2 Číst článek

„Původně nebyl plán, že půjdu do zápasu na levého beka, ale Oscar se zranil, tak jsem tam nutně musel jít. Snažím se odehrát na každé pozici, kde mě trenér potřebuje, ten nejlepší výkon,“ dodal bývalý křídelník Sparty.

Proč nakonec Trpišovský ukázal právě na něj? „Rozhodla typologie zápasu, Ivo Lopéz si na tu stranu hodně přebíhal. V tu dobu už jsme navíc prohrávali 0:1 a chtěli jsme tam dostat více situací jeden na jednoho. Roli hrála i jeho zkušenost,“ vysvětlil pro O2 TV.



Podle jeho slov ale bude odveta v Praze muset vypadat úplně jinak. Šanci na reparát a postup do základní skupiny Evropské konferenční ligy tak dostanou sešívaní ve čtvrtek 25. srpna, dohánět budou jednogólové manko.