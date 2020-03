První fotbalista ve španělské La Lize nakažen koronavirem. Pozitivní test měl Garay z Valencie

Kauza záložníka Haška pokračuje. Fotbalista doručil Spartě jednostrannou výpověď. A nepřišel na trénink

Spor čtyřiadvacetiletého záložníka s klubem začal před zimní přípravou, kdy s týmem odmítl odcestovat na soustředění do Španělska. Přestup do zahraničí mu nevyšel na Letné ho přeřadili do B-týmu.