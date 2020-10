Fotbalová liga a hokejová extraliga jsou zase v nejistotě. Zástupci obou soutěží měli v pátek jednat s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou o podmínkách, za kterých by se mohlo znova hrát. Jenže kvůli pravděpodobnému konci Prymuly ve funkci teď nevědí, co bude dál. Praha 19:01 24. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prázdný stadion pražské Slavie | Foto: Repro Twitter

„Celé se to zmrazilo, naděje se odsunula,“ uvědomuje si Josef Řezníček, ředitel hokejové extraligy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Naděje se odsunula.‘ Prymulův skandál přerušil jednání o obnovení hokejové a fotbalové soutěže

Hokejové kluby doufaly, že od nového týdne by mohly začít s tréninkem ve svých halách. Teď se totiž můžou připravovat jen venku, v obou smyslech tohoto slova, tedy v zahraničí, nebo pod širým nebem. A zhruba týden poté měl Řezníček v plánu znovu spustit extraligové zápasy.

„Počítali jsme s tím, že pokud by se to nějakým způsobem uvolnilo a byla možnost trénovat, tak bychom byli rádi, kdyby mužstva mohla minimálně pět dnů trénovat a potom naplánovat jednotný začátek,“ říká Řezníček.

Fotbalová liga se chtěla vrátit už příští víkend.

Výjimka pro profesionální soutěže? Prymula připustil, že se jedná o ligovém restartu Číst článek

„Pro nás je zásadní termín zhruba ve středu. Pokud nám to bude ve středu umožněno, tak jsme schopní ligové kolo odehrát. Kdyby to mělo být později, tak bychom se už dostali do organizačních problémů a asi bychom nebyli schopní to zvládnout,“ vysvětluje šéf fotbalové ligy Dušan Svoboda.

Jenže ve středu ještě nový ministr zdravotnictví nemusí úřadovat, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že doufá, že to bude ve čtvrtek.

„Určitě budu komunikovat s premiérem, jak s tou situací naložit. Je to samozřejmě pro sport nešťastná situace, takže se o tom budu chtít poradit i s panem premiérem,“ říká předseda Národní sportovní agentury a poslanec za ANO Milan Hnilička, který je prostředníkem jednání mezi fotbalovou ligou, hokejovou extraligou a vládou o restartu těchto soutěží.