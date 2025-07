Koubek o předkole Ligy mistrů: Jde o stěžejní dvojzápas podzimu. Na Servette jsme připravení

Trenér fotbalistů Plzně Miroslav Koubek považuje souboj se Servette Ženeva v 2. předkole Ligy mistrů za stěžejní dvojzápas podzimní části. Třiasedmdesátiletý kouč očekává jiný duel než vloni v březnu, kdy jeho svěřenci vyřadili švýcarského soupeře v osmifinále Konferenční ligy až po penaltách. Plzeň 18:06 21. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér fotbalistů Plzně Miroslav Koubek si uvědomuje důležitost duelu proti švýcarskému Servette Ženeva | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Viktoria vloni v Konferenční lize se Servette v obou zápasech vyřazovací fáze remizovala bez branek a v penaltovém rozstřelu domácí odvety zvítězila 3:1.

„Určitě je to speciální chvíle hrát o Ligu mistrů. Emocionální zabarvení oproti těm dvěma duelům v Konferenční lize je jiné, i když tehdy to bylo osmifinále, to zase nechci nijak snižovat. Hráli jsme o postup do čtvrtfinále, to byl skvělý úspěch, Ženeva nás tam pustila. Měli jsme štěstí na penalty, ale tohle je prostě jiná situace,“ řekl Koubek.

Pokud jeho svěřenci přes Servette přejdou, už budou mít jistotu hlavní fáze pohárů. Na cestě do základní části Ligy mistrů nicméně potřebují zdolat tři soupeře.

„Je to prostě Liga mistrů, oni to vnímají určitě podobně, že je to významné, speciální. Mají stejný cíl jako my. Každý umí počítat, každý zná los a ví, co se bude dít. Z pohledu dalšího vývoje je to dvojzápas, který má náboj. Pokud jde o Evropu, v tuto chvíli je to asi stěžejní dvojzápas podzimu,“ doplnil Koubek, který v trenérské kariéře vedl tým v kvalifikaci Ligy mistrů jen jednou v roce 2015, kdy Plzeň vypadla s Maccabi Tel Aviv.

Zdravotní trable Červa

Záložník Červ kvůli naraženému svalu nedohrál páteční vítězné utkání v Pardubicích, podle Koubka by ale měl být v pořádku. Mimo soupisku pro 2. předkolo zůstali ze zdravotních důvodů Lukáš Hejda a Cheick Souaré.

„Věřím, že Lukáš Červ bude v pořádku. Ti dva nešli na soupisku ze zdravotního důvodu, protože v tom termínu toho týdne by ještě nebyli připravení. Na další předkolo se pak zase dělá nová soupiska. Takže tam se potom uvidí, jak to bude,“ podotkl Koubek.

Věří, že tým si v úvodním domácím duelu vytvoří před odvetou náskok. V Doosan areně prohráli fotbalisté Plzně jen dva z posledních 16 zápasů v pohárech.

„Bez aktivity by to nebylo dobré, protože si potřebujeme ideálně nějaký náskok vytvořit. Musíte chtít jít za gólem. K tomu potřebujete nutit soupeře k chybám, presovat a být kvalitní ve finále,“ uvedl Koubek.

Zatímco jeho svěřenci už za sebou mají úvodní ligové kolo, Servette čeká v úterý soutěžní premiéra v sezoně.

„Tím, že ještě neběží soutěž, bylo shánění informací těžší. Ale informace máme. V Servette je poměrně hodně změn, čtyři hráči přišli, dva klíčoví odešli. Takže jsme se museli k něčemu dopracovat. Čerpali jsme hlavně z přípravy, protože ty poslední ligové zápasy už jsou historie. Hráli pět přípravných zápasů, měli jsme i svoje lidi v akci,“ nastínil kouč.

