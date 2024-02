Krejčí dal první letošní branku Sparty a sklízí ovace. ‚Může kandidovat na gól roku,‘ uznal trenér Karviné

Nejvyšší domácí fotbalová soutěž se po zimní pauze rozjela ve velkém stylu. Úvodní branka duelu Karviné se Spartou bude jistě aspirovat na vítězstí v anketě o nejhezčí gól sezony. Sparťanský obránce Ladislav Krejčí vystřihl parádní nůžky, které nasměrovaly Spartu k výhře 3:0. Video Karviná 10:48 11. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Krejčí dal vítězný gól Sparty v zápase proti Karviné | Zdroj: Profimedia

Zápas 20. kola první fotbalové ligy mezi Karvinou a Spartou ozdobily nádherné nůžky Ladislava Krejčího. Kapitán Pražanů vstřelil vítězný gól už ve 31. minutě, když se trefil efektním kopem přes hlavu. Obhájci titulu se díky Krejčího brance rozehráli k pohodovému vítězství 3:0.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy po zápase Sparty v Karviné

„Myslím, že jsem to trefil nártem. Na hlavu jsem se necítil, šlo to směrem ode mě,“ popisuje svůj výstavní gól kapitán fotbalové Sparty Ladislav Krejčí a dodává, že šlo o improvizaci, která vyplynula ze situace. Sám tento styl kopu přes hlavu nějak speciálně netrénuje. Za své nůžky si vysloužil uznání i z tábora soupeře.

„To bylo excelentní od Ládi Krejčího. My, co jsme hrávali fotbal, víme, že to trefil fantasticky zády k bráně, takže klobouk dolů. Nádherný gól, který může kandidovat na gól roku,“ prohlašuje trenér karvinských fotbalistů Juraj Jarábek. S Krejčího akrobatickou trefou k tyči nic nenadělal ani brankář Slezanů Dominik Holec.

Adept na gól roku

„Krejda to trefil fantasticky. Smál se mi, že dal konečně gól nohou. Že ho dal zrovna mně, mě mrzí, ale oni tu kvalitu mají. V těžkých momentech prostě dokážou vytáhnout takové věci a potom ty zápasy zvládají a vyhrávají,“ sdělil bývalý Krejčího spoluhráč ze Sparty.

První ligový gól v novém roce 🔝⚽️ #acspartahttps://t.co/tkKkmV8LdJ — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 10, 2024

„Dal nádherný gól. Ani nevím, jak dostal svou nohu do takového místa. Láďa je hráč mnoha kvalit. Skvělým způsobem otevřel skóre, skloubil kvalitní střelu s načasováním,“ rozplývá se nad gólem, který byl nakonec i vítězný, trenér Sparty Brian Priske.

Obhájci titulu z Prahy vstoupili do druhé části sezony nejlepším možným způsobem a nadále zůstávají v tabulce první. Karvinští fotbalisté jsou čtrnáctí. Radost mít nemohou nejen kvůli svému postavení, ale také protože tabulkoví konkurenti z Pardubic a Českých Budějovic své úvodní zápasy vyhráli.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 11. 2. 2024) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 20 17 2 1 50:13 53 2. Slavia 18 14 3 1 35:13 45 3. Plzeň 19 11 3 5 46:26 36 4. Slovácko 20 10 5 5 28:21 35 5. Olomouc 19 8 4 7 28:25 28 6. Mladá Boleslav 20 8 4 8 36:34 28 7. Liberec 20 7 7 6 30:29 28 8. Ostrava 19 8 3 8 27:23 27 9. Bohemians 1905 19 6 5 8 15:24 23 10. Teplice 18 5 5 8 16:20 20 11. Jablonec 19 4 8 7 18:26 20 12. Hr. Králové 19 5 5 9 21:30 20 13. Pardubice 19 5 4 10 17:26 19 14. Karviná 19 4 3 12 20:34 15 15. Zlín 18 3 5 10 22:42 14 16. Č. Budějovice 20 4 2 14 18:41 14