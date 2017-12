Krmenčíkova cena roste stejně jako počet zájemců. 'Podle mých informací je jich dost,' přiznává Vrba

„Dravý, rychlý a ještě střílí góly. Dostane se do jedné šance a hned ji promění. Kdyby někdy odešel, tak se taky stane, že Plzeň nebude střílet tolik branek jako střílí teď,“ myslí si trenér Jablonce Zdeněk Klucký.

I on bych chtěl mít v svém kádru fotbalový stroj na branky Michaela Krmenčíka. Nikdo podobný podle něj po českých fotbalových trávnících neběhá. Ona je to vlastně dobrá otázka, jak dlouho ještě plzeňský kanonýr v české lize vydrží.

„Podle mých informací je zájemců dost. Myslím si, že i cena Michaela Krmenčíka je rapidně vyšší než v létě, kdy některá mužstva nabízela určitou částku. Někdo se podivoval nad tím, proč jsme ho neprodali. Ta cena je momentálně třikrát, čtyřikrát vyšší, než byla v létě,“ neskrývá mírné obavy plzeňský kouč Pavel Vrba.

Zároveň ale doufá, že priority vedení Viktorie jsou nastavené jasně a v tom případě by nikdo odcházet neměl. Tedy alespoň ne Michael Krmenčík. „Chceme vyhrát ligu, což znamená pravděpodobně i postup do Champions league, což by bylo pro klub úžasné. Dneska spíš všichni přemýšlíme o tom, abychom hráli Ligu mistrů než o tom, abychom Michala Krmenčíka prodávali,“ citoval Vrbu Radiožurnál.

Samotný Krmenčík se k případnému odchodu z Plzně nechtěl po zápase s Jabloncem jakkoliv vyjadřovat. A i svých jedenáct podzimních prvoligových branek okomentoval poměrně stručně. „Tak jedenáct gólů je určitě hezkých. Mě spíš hřejí ty body, které máme. Klidně bych ty góly vyměnil za titul,“ svěřoval se po zápase zatím stále ještě plzeňský útočník Michael Krmenčík.