Kopání místo házení a odpalů. Nejoblíbenějším sportem Kubánců se stává fotbal

Kuba se po odchodu bratrů Castrových od moci stále více proměňuje, zdaleka ne jen politicky. Po sto padesáti letech, kdy byl na „ostrově svobody" nejoblíbenějším sportem baseball, se zdá, že Kubánci před ním dávají přednost fotbalu. A příznivci někdejšího kubánského národního to nesou nelibě.

Agentura AFP si všímá, že dnes je na Kubě možné vidět častěji děti v dresech fotbalových klubů španělské ligy jako je FC Barcelona a Real Madrid, v ulicích si děti spíše kopou s fotbalovým míčem, než aby si házely s tím baseballovým.

Kubánci si navíc klidně i přivstanou, aby viděli přímý přenos zápasů v nejlepších evropských fotbalových ligách. V televizi je sledují víc než baseball, který byl na Kubě dlouho nejoblíbenějším sportem.

První baseballový zápas se na Kubě odehrál už v roce 1874 a Kubánci jsou v něm úspěšní - získali tři olympijská zlata a 25 světových titulů. Baseballisty to mrzí o to víc, že se jejich sport v roce 2020 vrátí na olympiádu.

Podle AFP jsou za příklonem k fotbalu dvě hlavní příčiny: globalizace a to, že fotbal podporuje kubánská státní televize. Záznamy fotbalových zápasů z mistrovství světa přitom poprvé začala vysílat až v roce 1982, kdy se hrálo ve Španělsku, s přímými přenosy začala o 12 let později a během 90. let začala si s utkáními z mistrovství Evropy a Ligy mistrů.

Zápasy z americké baseballové ligy se přitom na kubánských obrazovkách objevily až v roce 2013.

Vztah Kubánců ke sportu ovlivňuje i politika. Komplikovala například vysílání baseballových zápasů z americké ligy - vybíraly se jen takové, ve kterých nehrál žádný kubánský emigrant, kterých je nemálo, protože nejlepší baseballisté odchází relativně často.

Emigrace se týká i fotbalistů, u nich je ale dlouhodobě kvalita nižší, takže o ně není tak velký zájem. Kubánské úřady to ale řeší - tamní institut pro sport povolil, aby za národní tým mohli hrát i sportovci, kteří emigrovali, nebo se narodili v zahraničí.