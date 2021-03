Kúdela musel po úderu od hvězdného Balea střídat, první vyšetření neodhalilo vážnější zranění

Dlouho to vypadalo, že Ondřej Kúdela kvůli obavám o svou bezpečnost do Cardiffu vůbec neodcestuje. Nakonec se reprezentační stoper necelé dva týdny po vyhrocené bitvě proti Rangers na ostrovy vrátil, úplně bez šrámů se ale jeho cesta do Walesu neobešla. Domácí kapitán Gareth Bale, jedna z největších hvězd světového fotbalu, Kúdelu krátce před koncem poslal loktem k zemi a zraněná opora Slavie musela střídat.

Cardiff 13:30 31. března 2021