Podle Slavie nejsou proti Kúdelovi důkazy, vyšetřování stojí. ‚Předsudky a presumpce viny,‘ uvedl Tvrdík

Podle fotbalové Slavie dosud vyšetřování UEFA ani policie neodhalilo, že by obránce Ondřej Kúdela v odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgow rasisticky urazil záložníka Rangers Glena Kamaru. Inspektor UEFA, který se událostmi v utkání zabývá, má vypracovat zprávu do pondělí. Slavia se zároveň ohradila proti stupňujícímu se tlaku ze strany Rangers a dalších osob na ostrovech vůči UEFA a policii. Praha 14:41 31. března 2021

Kamara předminulý čtvrtek v odvetě nejprve v 87. minutě obvinil Kúdelu, že jej rasisticky urazil. Český reprezentant finskému záložníkovi tmavé pleti cosi pošeptal poté, co Rangers předvedli další z řady nesportovních zákroků. Jezdci se Slavií prohráli 0:2 a ze soutěže vypadli.

Zhruba hodinu po utkání pak Kamara údajně Kúdelu v tunelu do šaten fyzicky napadl, podle Pražanů je incident zanesen ve zprávě delegáta. Český obránce sice přiznal, že soupeře počastoval nevybíravě, ale rasismus důrazně odmítl.

„Probíhající vyšetřování vedená ze strany UEFA i místní policie dosud nepřinesla žádná zjištění. Ondra Kúdela je však již nyní veřejně ‚odsuzován‘ bez jakéhokoliv důkazu, je obětí předsudků a presumpce viny,“ uvedl v prohlášení předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

„Inspektor UEFA dotyčné incidenty stále prošetřuje a do 5. dubna mu byla prodloužena lhůta k vypracování zprávy. Věříme v proces založený na důkazech a právu, přičemž Ondra i náš klub poskytují veškerou potřebnou součinnost příslušným orgánům. Předložili jsme důkazy, které z našeho pohledu Ondru očišťují z nedůvodného nařčení z rasismu,“ uvedl Tvrdík.

Slavia se ohradila proti tlaku, který na vyšetřovatele vytvářejí zástupci Rangers a další osoby z ostrovů. V úterý například šéf Jezdců Stewart Robertson volal po tvrdém potrestání Kúdely, byť Kamara dosud o rasistické urážce nepředložil důkaz.

Xenofobní předsudky, míní Tvrdík

Podle Tvrdíka ze strany některých zúčastněných a části britských médií zjevně narůstají xenofobní předsudky vůči klubům, hráčům a obecně lidem ze střední a východní Evropy. Uvedl, že Rangers se snaží zakrýt brutální hru týmu. Po hodině utkání střídající Kemar Roofe zranil brankáře Ondřeje Koláře, který utrpěl zlomeninu v oblasti čelní dutiny.

„Náš lékař ho na místě nesměl vyšetřit ani desítky minut po závěrečném hvizdu. Nemluvě o mnoha dalších závažných faulech proti našim hráčům, z nichž řada zůstala nepotrestána. V prestižní Evropské lize UEFA by se takové zákroky vůbec neměly dít,“ podotkl Tvrdík.

Uvedl také, že Rangers mlčí o incidentech po utkání a Kamarově útoku na Kúdelu.

„Delegace Rangers si přála promluvit s Ondrou, aby objasnila údajnou rasovou urážku. Rozhovor měl proběhnout v tunelu pod patronátem a za přítomnosti delegace UEFA i trenérů obou týmů. Kamery pokrývající místo setkání ale byly úmyslně zahaleny a pan Kamara poté, bez varování a zjevně bez úmyslu cokoliv si vyříkat, surově napadnul Ondru tak, že ho udeřil do obličeje. Ještě zkoušel pokračovat v boji a pak prchnul do šatny společně s panem (trenérem) Gerrardem beze slova omluvy. Je to ostudný incident,“ řekl Tvrdík.

Slavia znovu vyzvala k nezávislému vyšetření incidentů a k uklidnění komunikace.

„Jakákoliv rasová diskriminace je v rozporu s našimi hodnotami a zásadami a nikdy ji nebudeme tolerovat. Naším přesvědčením je, že všichni lidé musí být svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Slavia se důsledně řídí programem boje proti projevům rasismu sestaveným organizací FARE (Football Against Racism in Europe),“ dodal Tvrdík.