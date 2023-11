Reprezentace se sešla před rozhodujícími zápasy o Euro. ‚Myslel jsem, že je to vtip,‘ říká debutant Kušej

Čeští fotbalisté v Praze zahájili přípravu před rozhodujícími zápasy boje o postup na mistrovství Evropy. V pátek se ve Varšavě představí proti Polsku, o tři dny později pak zakončí kvalifikaci domácím zápasem s Moldavskem. Kromě obvyklých opor v pondělí na sraz národního týmu premiérově dorazila dvojice ligových útočníků Vasil Kušej a Tomáš Chorý. Praha 16:01 13. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Vasil Kušej na tiskové konferenci během listopadového srazu národního týmu | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

V posledních třech kvalifikačních duelech dali jen dva góly, jeden z nich proti Faerským ostrovům navíc z pokutového kopu. České fotbalisty v uplynulých zápasech trápila produktivita a právě s ní by jim teď kromě jiných měli pomoct plzeňský Tomáš Chorý a Vasil Kušej z Mladé Boleslavi. Druhý jmenovaný je dlouhodobě oporou Středočechů a patří k nejproduktivnějším hráčům v lize. V tomto ročníku nejvyšší soutěže dal Kušej zatím šest branek a na další čtyři přihrál.

„Když si vzpomenu, že rok zpátky jsem byl ve druhé lize v Prostějově a najednou po premiérové pozvánce sedím v reprezentačních věcech, tak je to neskutečné. Po zápase se Spartou mi někdo z kluků vytiskl a dal na místo v kabině logo reprezentace, tak to jsem se smál a říkal jsem si, že je to dobrý vtip. Když to přišlo, tak mi všichni gratulovali a byli rádi,“ přiznal Vasil Kušej.

Rychlonohý útočník s dobrou technikou na sebe upozornil taky na letošním evropském šampionátu hráčů do jednadvaceti let. Někdejší fotbalista Drážďan nastoupil do všech utkání ve skupině v základní sestavě a blýskl se hlavně ve vítězném souboji s Německem, kdy nahrál na úvodní gól.

„Trápí nás produktivita, těžko dáváme góly. Vasil v lize dokazuje, že nemá problém se dostávat do šancí a proměnit je. Očekáváme od něj, že když přijde, tak je bude proměňovat. Je to nepříjemný, drzý útočník – to jsme viděli na mistrovství Evropy, kde ukázal, co umí. Věříme, že to ukáže i tady,“ zdůvodnil Kušejovu nominaci reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

Odchovanec Ústí nad Labem vlétl do ligy v druhé polovině minulé sezony, ve které za Mladou Boleslav čtyřikrát skóroval. V létě se o Kušeje intenzivně zajímal nizozemský Utrecht, k finální dohodě ale nedošlo.

„Tajně jsem doufal, že to vyjde. Zbývalo pár dní do konce přestupového období, nevyšlo to, ale rychle jsem to hodil za hlavu a soustředil jsem se na sebe. Kdybych to v sobě držel, tak bych hrál špatně,“ dodává nováček ve fotbalové reprezentaci Vasil Kušej.