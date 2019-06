Čeští fotbalisté budou proti Černé Hoře spoléhat na střelce Schicka, kolektiv a olomoucký trávník

Druhý den tráví česká fotbalová reprezentace po sobotním přesunu z Prahy v Olomouci. Za sebou má už dva tréninky a podle trenéra Jaroslava Šilhavého jsou všichni hráči v pořádku. Včetně Patrika Schicka, který zařídil páteční výhru dva jedna na Bulharskem. Na prvním místě ale přesto zůstává kolektiv. Olomouc 19:50 9. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrův stadion má kapacitu 12 500 diváků | Foto: Miroslav Kobza

„Samozřejmě na jeho kvality a umění spoléháme, chceme se ale prezentovat týmovým výkonem a nechceme to rozdělovat na to, že by to mělo táhnout jen pár hráčů. Když funguje tým, mohou se ukázat i individuality, základ všeho je ale naše týmové pojetí,“ řekl na tiskové konferenci kapitán českého týmu Marek Suchý.

Reprezentaci před duelem s Černou Horou doplnil brankář Kolář ze Slavie, nahradil zraněného Pavlenku Číst článek

V Olomouci bydlí fotbalisté kousek od stadionu a užívají si klidu. V méně rušném prostředí by mohli mít i větší volnost: „Hlídat hráče nemusím, každý asi ví, o co jde, takže to určitě nedělám,“ věří hráčům trenér Jaroslav Šilhavý.

Jeho celek si už velmi dobře vyzkoušel trávník Androva stadionu, na kterém v pondělí večer nastoupí proti Černé Hoře. Před finále Mol Cupu ho nedávno asistent trenéra pražské Slavie Jaroslav Köstl označil za jeden z nejlepších v lize. Jenže byl také nespokojený, že ho pořadatelé před soubojem s Baníkem nepostříkali vodou.

„Co se týče trávníku, tak doufám, že bude připravený tak, jak má být. Už jsme na něm jeden trénink absolvovali a byl skvěle připravený. Trošku vody to určitě bude chtít, pokud nezaprší, ale to je normální,“ nehledá problémy Jaroslav Šilhavý.