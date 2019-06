Chceme do toho dát všechno a urvat tři body, říká o utkání s Černou Horou obránce Suchý

„Jsem rád, že jsem znovu v České republice, i když na ni nemám dobré vzpomínky. Především kvůli prohře před osmi lety. Chci říct, že když jsem nastoupil jako člen realizačního týmu a nyní jako trenér k reprezentaci, tak jsem zapomněl na svoji hráčskou kariéru. Je to totiž velmi důležité pro dobré vykonávání této profese. Doufám, že nyní budu úspěšnější,“ citoval Radiožurnál Miodraga Džudoviče, který povede tým Černé Hory podruhé ve své kariéře.

Zlepšit vstup do zápasu a nebát se bolesti. To je podle českého fotbalového reprezentanta Marka Suchého recept na úspěch v souboji s Černou Horou. Více si poslechněte v reportáži Tomáše Minarčíka

Na straně jeho týmu bude přece jen malá výhoda. Obránce Vladimir Jovovič je totiž hráčem Jablonce a české reprezentanty dobře zná.

Český trenér Jaroslav Šilhavý to ale nepovažuje za nic zásadního. „Stejně jako jeho známe další. Věřím, že to bude Doležal, který se bude smát potom v Jablonci a ne opačně,“ vysvětlil.

Zmíněný český reprezentant Martin Doležal je v Jablonci spoluhráčem pondělního soupeře Vladimira Jovoviče.

Pokud chce český tým zopakovat výhru nad Bulharskem, musí se podle obránce Marka Suchého hlavně vyvarovat špatného vstupu do zápasu. „Pro nás ten úkol zní stejně. Hned od první vteřiny mít koncentraci na nejvyšší úrovni a potvrdit to na hřišti,“ řekl Suchý.

Jasný je podle Marka Suchého i další předpoklad úspěchu. „Víme, že bez toho, aniž by nás to bolelo tak, jak jsme to předvedli v pátek – někteří kluci měli křeče, to nepůjde. Chceme do toho dát všechno a tři body urvat,“ věří, že bez bolesti nebude vítězství, Mare Suchý.