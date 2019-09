Fotbalová jednadvacítka začala kvalifikaci na ME výhrou 2:0 nad Litvou. Další zápas ji čeká s Francií

„Nebyl to jednoduchý zápas, ale cítil jsem z týmu velké odhodlání. Vstup do kvalifikace je důležitý a hráči to vnímali. Myslím, že to ovlivnilo výkon i z pohledu nervozity,“ citoval trenéra Karla Krejčího web Fotbalové asociace ČR.

První šanci si v osmé minutě vypracovali Litevci. Šešplaukisova střela z hranice vápna protáhla gólmana Jedličku. V 16. minutě šla „Lvíčata“ do vedení. Matoušek se prodral do vápna a přihrál Sadílkovi, který se netrefil ideálně, ale míč doputoval k volnému Vaníčkovi a útočník Bohemians 1905 otevřel skóre.

Hosté mohli vyrovnat z přímého kopu, Jedlička si však s Utkusovým pokusem poradil. Ve 40. minutě se podobná standardní příležitost naskytla i Čechům, jenže i Matouška vychytal litevský brankář Krapikas.

Po hodině hry trefil Vaníček po Sadílkově centru hlavou tyč. O šest minut později fauloval Šatkus ve vápně Šašinku a belgický sudí Laforge nařídil pokutový kop. K němu se postavil sám faulovaný hráč, který nezaváhal a přidal uklidňující druhou branku. Litva nenavázala na červnový triumf 3:0 ze San Marina.

„Ve hře bylo hodně zbytečných ztrát a chyb. Uklidnili jsme to až druhým gólem a závěr jsme už odehráli takticky velmi dobře. Nebyla to otázka nesehranosti, ale hraje se o postup na evropský šampionát a kluci to vnímají. Cítí zodpovědnost za sebe i za tým,“ uvedl Krejčí, jehož výběr čeká v pondělí v Troyes přípravný duel s Francií.

Podle Krejčího nebyla Litva lehkým soupeřem. „Hráli hodně houževnatě a měli jsme několikrát i štěstí při standardních situacích. Nebylo to jednoduché hrát proti takovému týmu. Jsem rád za celý tým, že jsme to zvládli,“ konstatoval někdejší kouč Plzně.

Dalšími soupeři českých mladíků v kvalifikaci jsou Skotsko, Chorvatsko, Řecko a San Marino. Přímý postup na šampionát v Maďarsku a Slovinsku si zajistí vítězové skupin a nejlepší celek z druhých míst bez zápasů s šestým týmem skupiny.

Zbylých osm mužstev na druhých místech si zahraje baráž a vítězové zkompletují 16 účastníků mistrovství. V předešlé kvalifikaci skončila česká jednadvacítka ve skupině až třetí za Chorvatskem a Řeckem.

ČR - Litva 2:0 (1:0)