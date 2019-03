Jsou to hráči světové extratřídy, uvědomuje si gólman Jiří Pavlenka kvalitu fotbalistů Anglie

Čeští fotbalisté jsou už v Londýně. Právě tam je čeká těžký vstup do kvalifikace mistrovství Evropy proti domácí Anglii. Národní tým ale rozhodně není před pátečním zápasem na slavném stadionu Wembley v poraženecké náladě. Londýn 23:20 21. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista Patrik Schick (uprostřed) během tréninku české reprezentace před odletem do Londýna | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Kdybychom už jeli na zápas s tím, že je to v pytli, tak to by byl asi velký problém, ale myslím, že takhle to v hlavně nikdo nastavené nemá,“ rezolutně říká útočník AS Řím Patrik Schick před soubojem se čtvrtým týmem posledního světového šampionátu. Anglie je fotbalová velmoc, Premier League patří k nejlepším klubovým soutěžím na světě a finanční prostředky jsou skoro neomezené.

Kapitán reprezentace Dočkal nestihl doléčit zranění. Proti Angličanům nenastoupí Číst článek

„Peníze, který vždy vynaloží do anglického fotbalu jsou extrémně velké a očekávají se výsledky. Teď mají novou generaci,“ připomíná Matěj Vydra, který je hráčem Burnley, že anglický národní tým prošel v posledních letech proměnou, a trenér Gareth Southgate sazí na mladé fotbalisty, mezi kterými jsou největší hvězdy v ofenzivě.

„Začneme asi Harry Kanem. Je to top mezi útočníky a Raheem Sterling má v Manchesteru City formu jako blázen,“ vypočítává Matěj Vydra. „Mají obrovskou sílu v rychlosti a Harry Kane na druhou stranu umí udržet balón, má výborné zakončení a skvělý výběr místa, takže to jsou hráči světové extratřídy,“ doplňuje svého spoluhráče gólman Jiří Pavlenka.

Ten při absenci Tomáše Vaclíka, a vzhledem k předchozímu podzimnímu nasazování brankářů v reprezentačních zápasech, má asi největší šanci nastoupit jako jednička národního týmu v Anglii. A zažít tak, jaká je útočná síla soupeře. Dopředu má Pavlenka hráče, jakými jsou Kane nebo Sterling, nastudované, ale… „Člověk se na to může připravit, ale v zápase je pak všechno jinak. Já se to snažím brát jako každý jiný zápas. Nechci být přemotivovaný, ale ani ustrašený,“ dokazuje i Jiří Pavlenka odhodlání české fotbalové reprezentace.

A útočník Patrik Schick navíc dodává: „Všichni už máme nějaké zkušenosti hrát proti takovým hráčům, takže to není něco úplně tak neobvyklého.“

Jak se bude dařit českým fotbalistům v Anglii, uslyšíte na Radiožurnálu v přímém přenosu. V pátek večer od 20:45. Případně můžete sledovat psaný online přenos na webu iRozhlas.cz.

Rozcvička fotbalistů ve Wembley, my zkusíme rozcvičit hlasivky, zítra od 20:45 @Radiozurnal1 pic.twitter.com/Md6LM8sofZ — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) 21 March 2019