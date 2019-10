‚Musel jsem počkat na svoji šanci.‘ Přeškolený levý bek Krejčí zažívá v Boloni úspěšné období

Čeští fotbalisté si v pondělí v Praze poprvé zatrénovali před nejbližšími domácími zápasy s Anglií a Severním Irskem. K národnímu týmu se připojil i Ladislav Krejčí z Boloně, který v Itálii po dvou nevýrazných sezonách začal znovu nastupovat v základní sestavě. Naposledy odchovanec Sparty přispěl gólem k remíze s Laziem Řím. Praha 18:10 7. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí | Foto: CLODAGH KILCOYNE | Zdroj: Reuters

Krejčí přestoupil do Boloně před více než třemi lety ze Sparty a proti Laziu vstřelil svůj teprve druhý gól v Serii A. Zpočátku sice v italském klubu patřil do základní sestavy, z ní se ale postupně vytratil a v posledních dvou ligových ročnících zasáhl jen do 30 zápasů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ladislav Krejčí zažívá v italské Boloni po delší době úspěšné období. Více v příspěvku Lukáše Michalíka

„Musel jsem počkat na svoji šanci, která teď přišla. Snažím se ji jen využít a přesvědčit trenéra, aby mi dal zápasů ještě víc,“ řekl Radiožurnálu Ladislav Krejčí, který po delší době zažívá v Boloni úspěšné období.

Ještě v létě přitom sedmadvacetiletý fotbalista svoji situaci intenzivně řešil a kvůli nedostatku herní praxe uvažoval o odchodu. Jednou z možných variant byl i návrat do Sparty, se kterou Krejčí v minulosti získal dva ligové tituly.

„Nějaký kontakt se Spartou proběhl, nebudu říkat, že ne. Nakonec to ale nedopadlo, v Boloni mi po přípravě sdělili, že se mnou počítají. Navíc přišel nový sportovní ředitel a řekl mi, že se mu líbím a že mě nechce nikam pouštět,“ uvedl Krejčí.

Ani v úvodu aktuální sezony se sedmadvacetiletý univerzál na hřiště nedostával. Zlom přišel až ve čtvrtém ligovém kole, když se v utkání s AS Řím zranil levý obránce Boloně Nizozemec Mitchell Dijks a jeho místo v sestavě zaujal právě český reprezentant. Původem krajní záložník si tak v posledních týdnech zvyká na novou a pro sebe nezvyklou pozici.

„Snažím se na tom pracovat, mám i hodně individuálních tréninků a videí. Samozřejmě to není tak jednoduché, protože to není moje úplně přirozená pozice, ale snažím se to vnímat a přiučit se,“ dodal Krejčí, který se momentálně připravuje s národním týmem na nejbližší dvě utkání.

Čeští fotbalisté nejprve v kvalifikaci mistrovství Evropy přivítají v pátek v Edenu Anglii a o tři dny později budou v přípravném duelu na Letné hostit Severní Irsko.