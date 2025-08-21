Ze Španělska do Anglie? Reprezentant Krejčí má podle médií namířeno z Girony do Wolverhamptonu

Fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí zřejmě po ročním působení v Gironě opět změní dres. Podle médií je šestadvacetiletý obránce blízko odchodu do Wolverhamptonu, v klubu Premier League se už údajně dohodl na smlouvě.

Ladislav Krejčí

Ladislav Krejčí | Zdroj: Profimedia

Krejčí přišel do Girony loni v červnu po úspěšném působení v pražské Spartě, kterou z pozice kapitána dovedl k dvěma mistrovským titulům za sebou. Katalánský klub s odchovancem Zbrojovky Brno podepsal smlouvu do roku 2029 a zaplatil za něj údajně 12 milionů eur (tehdy téměř 297 milionů korun).

Španělský list Mundo Deportivo ve středu napsal, že za Krejčího nyní Wolverhampton nabízí 30 milionů eur (735 milionů korun), a podle dnešních zpráv na sociálních sítích se už český reprezentant dohodl v anglickém klubu na smlouvě.

Čísla v La Lize

V úvodní sezoně svého prvního zahraničního angažmá odehrál Krejčí za Gironu 36 soutěžních zápasů a vstřelil dva góly.

Týmu se nepodařilo navázat na sezonu 2023/24, v níž obsadil v tabulce španělské ligy senzační třetí místo za giganty Realem a Barcelonou, a skončil šestnáctý bod a dvě pozice nad pásmem sestupu.

Nový ročník Girona i s Krejčím v základní sestavě zahájila v pátek domácí porážkou 1:3 s Vallecanem. Šestnácté místo obsadil i Wolverhapton v minulé sezoně anglické ligy, v úvodu nového ročníku utrpěl debakl 0:4 s Manchesterem City.

Krejčí by mohl být čtvrtým Čechem v Premier League po záložníkovi Tomáši Součkovi z West Hamu a brankářích Antonínu Kinském z Tottenhamu s Václavem Hladkým z Burnley. Ve Španělsku by po jeho odchodu zůstal jen gólman Jiří Letáček v Getafe.

