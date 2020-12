Krejčí mladší už si letos nezahraje. Sparťanský záložník dostal za surový faul čtyřzápasovou stopku

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace udělila sparťanskému hráči Ladislavu Krejčímu mladšímu trest na čtyři soutěžní utkání za nevybíravý faul na pardubického Tomáše Solila ve středečním utkání 12. ligového kola. Člen reprezentační jednadvacítky hrubě loktem udeřil protihráče do obličeje a rozhodčí Alex Denev ho po přezkoumání situace na videu vyloučil. Praha 16:45 17. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Strkanice po zákroku Ladislava Krejčího mladšího (druhý zleva) na Tomáše Solila z Pardubic | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Krejčí mladší původně dostal v 85. minutě jen žlutou kartu, po zásahu videorozhodčího ale musel předčasně pod sprchy. Po utkání, které Sparta vyhrála 2:0, se na sociální síti omluvil.

„Omlouvám se za situaci, která se stala v zápase s Pardubicemi. Za faul jsem byl po právu vyloučen. Nebyl v tom úmysl zranit protihráče. Každý souboj chci vyhrát a jdu do všeho naplno, ale to bylo za hranou a uvědomuju si to. Doufám, že Tomáš bude v pořádku a bude moct nastoupit do dalšího zápasu. Je mi líto, že se to stalo,“ uvedl Krejčí na instagramu.

Jednadvacetiletý defenzivní univerzál už si do konce roku nezahraje. Sobotní zápas Sparty v Opavě byl kvůli koronaviru v týmu Slezanů odložen a poté Letenští nastoupí v podzimní části už jen k domácímu duelu s Libercem. Krejčí následně vynechá první tři jarní utkání.

Krejčí v poslední době patří k často trestaným hráčům. V této ligové sezoně má vedle červené karty na kontě tři žluté, v minulém ročníku byl napomínán desetkrát.