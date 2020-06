‚Nedvěd byl talent jako prase. Školou života bylo 60 ženských.‘ Trenér Škorpil slaví 75. narozeniny

Právě dnes slaví 75. narozeniny jeden z významných českých fotbalových trenérů Ladislav Škorpil. V rozhovoru pro Radiožurnál prozradil, co pro něj bylo největší školou života, ale i to, jak se mu spolu pracovalo s jedním z nejlepších českých fotbalistů historie Pavlem Nedvědem.

„Byli jsme děti ulice a jen jsme čekali, kdy přijde spolužák a přinese balon. Když jsme se sešli jen dva a neměli klasický míč, tak se vytáhl tenisák a hráli hlavičky,“ vzpomíná na úplné fotbalové začátky Škorpil.

Osudové zranění

Jeho nadějná kariéra fotbalisty ale skončila poměrně záhy. Ve 24 letech se srazil se soupeřem a musel na operaci kolena. Tím ale začala jeho úspěšná kariéra trenéra. Začínal u hradecké mládeže a v 80. letech pak přišla možnost vést reprezentační tým dorostu. Tam pod jeho vedení vyrůstal jeden z nejlepších fotbalistů české fotbalové historie a fotbalista Evropy roku 2003 - Pavel Nedvěd.

„Z mého pohledu to byl talent jako prase. Mentalita a morálka, to u něj bylo stejně plnohodnotné, jako právě ten talent,“ vzpomíná Škorpil na někdejšího záložníka pražské Sparty a Juventusu Turín.

Od roku 1991 už Škorpil působil jako trenér prvoligových týmů. S Dunajskou Stredou získal bronz, pražskou Duklu dovedl ze třetí, až do nejvyšší soutěže. Největší úspěch ale získal s Libercem, kterému pomohl v roce 2002 získat historicky první titul. Tehdy u toho byl i Jiří Štajner, který se stal králem střelců.

„Byl to takový můj první velký úspěch, měli jsme skvělou partu a na pana Škorpila vzpomínám jen v dobrém. Když byla vypjatější atmosféra, tak ji uvolnil nějakým bonmotem a dokázal nás dostat do pohody.“

Škola života v Tesle

Podle mnoha hráčů byl Škorpil výborným psychologem. Věděl, jak z fotbalistů získat a maximu a podle svých slov tu potřebnou praxi získal v úplně odlišném kolektivu.

„Pro mně byla školou života, když jsem dělal mistra 60 ženským na dílně v Tesle,“ směje se dnes pětasedmdesátiletý trenér.

V současné době dělá Ladislav Škorpil skauta druholigovému klubu Hradce Králové a stále má svůj cíl. „Existují cíle krátkodobé a dlouhodobé. Já bych si přál se ráno probudit, to je ten krátkodobý. A z hlediska toho dlouhodobého to takto praktikovat do sta let.“