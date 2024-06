Jeho vrstevníci chodí střední, on hraje na Euru. Yamal se stal nejmladším hráčem v historii šampionátů

Ve věku, kdy jeho vrstevníci chodí zhruba do „druháku“ na střední škole, hraje Lamine Yamal profesionálně fotbal, a to na takové úrovni, že se v sobotu stal nejmladším hráčem v historii evropských šampionátů.

Yamal se narodil 13. července 2007, tedy v době, kdy třeba jeho chorvatskému soupeři Lukovi Modričovi bylo 21 let a kdy už válel v dresu Tottenhamu.

V sobotu Yamal na všechny své starší a zkušenější soupeře vyzrál, nahrál na jeden z gólů při vítězství Španělska 3:0 a potěšil tak i reprezentačního trenéra Luise de la Fuenteho.

Yamalův životní příběh je zajímavý. Jeho rodina žije ve zhruba stodvacetitisícovém městě Mataró poblíž Barcelony jen zhruba čtvrtstoletí – jeho otec totiž emigroval z Maroka a matka zase pochází z Rovníkové Guinei.

A tak by mohl i Yamal, který za slavnou Barcelonu nastoupil poprvé v minulé sezoně a pořádně prorazil až v té právě končící, klidně reprezentovat i tyto africké země.

On ale zvolil Španělsko a prosadil se velmi brzy – v rozmezí 13 měsíců totiž Yamal debutoval za mládežnické výběry do 15, 16, 17 i 19 let.

V reprezentačním A-týmu Španělska hrál Yamal poprvé v den, kdy mu bylo 16 let, měsíc a 26 dní.

🇪🇸 Lamine Yamal writes his name in the record books as youngest player to feature at a EURO 👏#EURO2024