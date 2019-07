Chelsea má nového trenéra. Londýnský klub povede bývalý reprezentant Lampard

Novým trenérem fotbalistů Chelsea se stal bývalý anglický reprezentant Frank Lampard. Nejlepší střelec v historii londýnského klubu na Stamford Bridge přišel z druholigového Derby County a na lavičce nahradil Maurizia Sarriho, který po minulé sezoně odešel do Juventusu Turín. Lampard podepsal s „Blues“ tříletou smlouvu. Londýn 10:06 4. 7. 2019 (Aktualizováno: 10:42 4. 7. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Frank Lampard povede londýnskou Chelsea | Foto: Tony O'Brien | Zdroj: Reuters

Jednačtyřicetiletý Lampard během let 2001 až 2014 s Chelsea vyhrál 13 trofejí a v 648 zápasech nastřílel rekordních 211 gólů. Někdejší špičkový záložník byl ve své premiérové trenérské sezoně s Derby blízko postupu do Premier League, ale jeho svěřenci v květnovém finále play off podlehli Aston Ville 1:2.

Lampard je dvanáctým koučem Chelsea za posledních šestnáct let pod ruským majitelem Romanem Abramovičem. „Jsem nesmírně hrdý, že se vracím do Chelsea jako hlavní trenér. Každý zná mou lásku k tomuto klubu i společnou historii, ale plně se soustředím na svou práci a přípravu na novou sezonu. Jsem tady, abych tvrdě pracoval a přinesl klubu další úspěchy. Nemůžu se dočkat, až začnu,“ uvedl Lampard pro klubový web.

Odchovanec West Hamu bude spolupracovat s bývalým spoluhráčem a brankářem Petrem Čechem, který se po ukončení kariéry v červnu vrátil do Chelsea jako poradce sportovního a technického úseku.

HE’S HOME!



Frank Lampard is the new Chelsea head coach!

#WelcomeHomeFrank — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 4, 2019