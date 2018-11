Výhra pro zesnulého majitele, Leicester porazil Cardiff 1:0

Fotbalisté Leicesteru v emotivním prvním utkání po úmrtí svého majitele Vičaje Srivadtanaprapchy vyhráli 1:0 v Cardiffu. Po zápase 11. kola Premier League letí tým na pohřeb do Thajska, kde v sobotu začal smuteční ceremoniál za tragicky zesnulého miliardáře při havárii vrtulníku. Londýn 21:31 3. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jamie Vardy and Kasper Schmeichel navštívili pietní místo na stadionu Leicesteru spolu se synem Vičaje Srivadtanaprapchy | Foto: Peter Nicholls | Zdroj: Reuters

Jediný gól utkání vstřelil deset minut po přestávce Demarai Gray a odstartoval tím obrovskou vlnu radosti svého týmu. Při oslavách si svlékl dres a odhalil tričko s nápisem pro zemřelého Srivadtanaprapchu, jehož mnozí hráči Leicesteru považovali téměř za člena rodiny.

Pohnutí bylo na hráčích Leicesteru znát už při zahajovacím ceremoniálu, při němž oba týmy uctily zesnulého minutou ticha. Brankář Kasper Schmeichel, jenž za klub hraje už od roku 2011, se neubránil slzám.

„Jsem hrozně pyšný na všechny za to, jak jsme hráli, jací jsme byli profesionálové. Byl to hodně těžký týden pro všechny. Dnes to bylo mimořádně emotivní a jsem rád, že jsme pro Vičaje získali tři body," uvedl Schmeichel před 9600 km dlouhým letem do Thajska.

„Všichni hráči tam chtěli, aby byli na pohřbu. Jsem rád, že poletíme po vyhraném utkání a snad na nás může být jeho rodina pyšná," dodal dánský gólman.

Srivadtanaprapcha zemřel před týdnem při nehodě vrtulníku společně s dalšími čtyřmi lidmi, když odlétal z hřiště Leicesteru po minulém ligovém utkání s West Hamem. Thajský podnikatel koupil klub před osmi lety a předloni s ním slavil senzační titul anglického mistra.