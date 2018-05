Lesk a bída brněnského sportu. Hokejisté vyhráli titul, fotbalisté sestupují z ligy

Jenom vzácně se v historii českého nebo československého sportu stává, aby jedno město zažilo v jednom roce mistrovský titul v hokeji a zároveň sestup fotbalového klubu z nejvyšší soutěže. Ale hned třikrát už se to stalo v Brně. Poslední případ je čerstvý, Zbrojovka padá jen pár týdnů po oslavách Komety. Brno 21:19 21. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaní fotbalisté Zbrojovky Brno. | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Zdá se, že v Brně se nemůže dařit hokeji i fotbalu zároveň. Na přelomu tisíciletí živořila hokejová Kometa, na fotbal chodily v Brně desítky tisíc lidí a tehdejší Boby hrálo pravidelně o evropské poháry.

„Nemyslím si, že je to něco, co by mělo být dané. Je to spíš shoda náhod. Moc dobře si pamatuji, že když byla Kometa ve druhé lize, stadion nebyl tolik zaplněný. A po nějakém čase se dostala až k tomu, že získala dva tituly po sobě,“ popsal Radiožurnálu bývalý fotbalista Zbrojovky Petr Švancara.

Pro hokejisty se Brno stalo postupně prestižní adresou. Majitel Libor Zábranský do klubu přivedl hráče jako je Martin Erat, muž s devíti stovkami startů v NHL.

„Je to člověk, který získal na svou stranu celé Brno, a my jsme šli jen za ním. Myslím, že je to neskutečná jízda pro Brno,“ říká Erat o šéfovi Zábranském.

A jaký má mezi fotbalisty zvuk Zbrojovka Brno? To dokládá fakt, že klub v zimě intenzivně sháněl útočníka, dokázal ale přivést jen neznámého Rusa Konstantina Bazeljuka, který dal za celé jaro jeden gól.

„I předtím jsem prezentoval to, že chceme českého útočníka, který je adaptovaný na českou ligu a který má čísla. Bohužel nebylo v našich silách takového hráče přivést,“ přiznal fotbalový trenér Roman Pivarník po sestupu.

Na příkladech Zbrojovky a Komety se ukazuje, že když dva dělají totéž, není to totéž. Oba kluby vedou přímo jejich majitelé. Bývalý hokejista Zábranský slaví tituly, šéf Zbrojovky Václav Bartoněk přišel jako ředitel stavební společnosti a převzal na sebe zčásti i roli sportovního manažera. Výsledek znáte.

„Tady se ho musím zastat. Majitel do toho dává opravdu hodně a možná by tady fotbal ani nebyl, kdyby tady pan Bartoněk nebyl,“ říká brněnský patriot Švancara a doufá, že Zbrojovka napodobí Kometu v tom, že ve druhé nejvyšší soutěži nastartuje novou cestu, která povede k úspěchům.