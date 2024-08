Letná je nakopávač. Šli jsme si za svým snem, říká Haraslín po postupu Sparty do Ligy mistrů

Velké čekání Sparty skončilo. Po devatenácti letech se probojovala do slavné Ligy mistrů. Na závěr kvalifikace pražský tým vyřadil Malmö, když i domácí odvetu vyhrál 2:0. A na Letné se mohlo začít slavit. Praha 9:26 28. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Haraslín patřil k tahounům Sparty na cestě za postupem do Ligy mistrů | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Tenhle večer je velký, opravdu velký! Cítím, jak moc tohle znamená pro každého na stadionu a taky pro další tisíce lidí, kteří nesehnali lístek. Jde o podobný pocit jako vyhrát titul. Kvůli té spokojenosti, štěstí a dalším podobným věcem,“ rozplýval se Lars Friis. Trenér tak dotáhl do konce misi, která se mnoha jeho předchůdcům dokončit nepovedla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy Larse Friise, Lukáše Haraslína a Martina Vitíka po postupu do Ligy mistrů

Euforie po zápase na Letné byla skoro hmatatelná. „Letná má něco do sebe. Je to opravdu, dá se říct, oheň, nakopávač pro každého hráče,“ vyprávěl Lukáš Haraslín, který patřil ke klíčovým fotbalistům Sparty posledních dvou mistrovských sezon.

„Šli jsme si za svým snem, za svým cílem. Podařilo se nám postoupit do nejlepší ligy světa. Takže jsme určitě velmi šťastní. Myslím si, že tím, jakou cestu jsme ušli od minulého roku, jsme si zasloužili postoupit,“ řekl Haraslín.

A hráči dostali velké poděkování i od nejvyšších představitelů Sparty. „Přišlo celé vedení, společně jsme to oslavili. Vedení nám pogratulovalo a připomnělo, jak moc velký úspěch to je. Je to po devatenácti letech, takže je to velké. Jsem šťastný,“ řekl stoper Martin Vitík, kterého ale možná čeká v nejbližších dnech přestup do zahraničí.

Los základní části Ligy mistrů, která se nově bude hrát ligovým formátem, bude ve čtvrtek v Monaku a Spartě určí osm různých protivníků, přičemž s polovinou bude hrát doma.