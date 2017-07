Letní turné evropských fotbalových velkoklubů oceňují hlavně Hispánci

České týmy už hrají o body v domácí lize i evropských pohárech, zato nejvěhlasnější evropské velkokluby se na sezonu teprve připravují. Spousta z nich včetně obou finalistů posledního ročníku Ligy mistrů zamířila do Spojených států amerických. Letní turnaj je sice dost drahou, ale taky jedinečnou šancí spatřit nejlepší hráče evropské verze fotbalu na vlastní oči hlavně pro hispánskou skupiny obyvatel. Maryland 15:22 30. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Reportér španělské televize se snaží udělat stand-up před bouřícími fanoušky. | Zdroj: Jan Kaliba

Reportér španělské mutace televizní stanice Universo se snaží natočit stand-up před pózující skupinkou oblečenou do dresu Barcelony, ale zoufale se mu to nedaří. Rozjaření fanoušci mu neustále skáčou do záběru mezi mikrofon a kameru, takže následují další marné pokusy.

Hispánci tvoří šestinu obyvatelstva Spojených států, a jestli někdo obzvlášť oceňuje letní turné evropských fotbalových velkoklubů, tak jsou to právě oni.

„Tady označují za fotbal tu divnou hru se šišatým míčem, co se hází rukama. A fotbalu říkají soccer. No to je přece k smíchu!,“ říká Radiožurnálu nejvýraznější figura skupiny, která bude ve večerních televizních zprávách. Carlos má celý obličej pomalovaný znakem FC Barcelona. Ve Spojených státech žije už 15 let, ale pochází ze Salvadoru.

„Barceloně jsem fandil už tehdy, když jsem ještě žil v Salvadoru. Od dob Rivalda, Ronaldinha, Kluijverta. Tohle je můj třetí zápas, který vidím naživo. Jsem nadšený, že sem Barcelona a další velké týmy jezdí. Místní soccer mě nezajímá a do Evropy se nedostanu, na Nou Campu jsem nikdy nebyl, takže tohle je skvělá příležitost vidět super fotbalisty. Jak já jsem trpěl, když v minulých letech hrála Barcelona tady někde poblíž a já jsem zrovna neměl čas. Když miluješ fotbal, musíš být tady, kámo!“

Carlosova salvadorská parta se před zápasem rychle skamarádila s fanoušky Barcelony z Guatemaly. Když se projdede kolem stadionu, během chvilky potkáte spoustu přistěhovalců. Jsou tu Mexičani, spousta Argentinců, ale i Ekvádorci nebo Venezuelani a také starousedlíci. Pro některé z nich je to nesmělé seznámení. Na zápase Barcelony s Manchestrem United zblízka zkoumali, co je evropský fotbal zač.

„Já jdu na soccer poprvé v životě. Tady můj malý syn, to je velký fanoušek, však vidíte, že má dres Barcelony. A taky soccer sám hraje. A co od toho čekám? No asi hodně diváků… Chodím sem na zápasy našeho amerického fotbalu. Fandím Redskins, ale taky baseballovým Nationals, hokejovým Capitals, basketbalovým Wizards - prostě sportovcům z DC. Tak doufám, že si užiju i soccer. Myslím, že se tu teď začne víc prosazovat. V zavedených sportech se řeší kauzy jako třeba teď velké množství zranění hlavy v americkém fotbale. Pozoruju velký příklon k socceru!“ prorokuje větší popularitu evropskému fotbalu ve Spojených státech čtyřicátník Kip.