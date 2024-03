Leverkusen se v Bundeslize přibližuje titulu. ‚Šance je obrovská, nesmíme polevit,‘ říká útočník Schick

Fotbalisté Leverkusenu mají stále blíž k tomu, aby přerušili dlouholetou dominanci Bayernu Mnichov v Bundeslize. V čele nejvyšší německé soutěže mají na druhý Bayern náskok deset bodů. Premiérový titul v klubové historii můžou s Leverkusenem získat i tři Češi: brankář Matěj Kovář a útočníci Adam Hložek s Patrikem Schickem. Leverkusen 17:41 11. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Schick se v Evropské lize prosadil proti Karabachu | Zdroj: Profimedia

Patrik Schick odehrál v letošním ročníku Bundesligy jen 12 zápasů. Od začátku sezony byl zraněný a na trávník se vrátil až minulý rok v listopadu. I přes malé herní vytížení má v nejvyšší německé lize tři góly, které dal Bochumi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Patrika Schicka a Granita Xhaku

„Teď máme devět zápasů do konce. Ta šance je samozřejmě obrovská. Nesmíme polevit, protože to vypadá velmi nadějně,“ popisuje český útočník boj o titul v Bundeslize.

Tovární jedenáctka, jak se Leverkusenu přezdívá, v letošní sezoně stále neprohrála. Její série se natáhla na 36 zápasů. Lví podíl na formě Leverkusenu má španělský trenér Xabi Alonso.

„Je učebnicovým příkladem trenéra nové generace. Samozřejmě nám v kabině maluje taktické pokyny a trávíme dost času u videa, ale Xabi nám zároveň věci, které po nás chce, ukazuje v praxi. Obuje si kopačky a hraje s námi. Je to úplně něco jiného, když vidíte, co má trenér na mysli. Motivuje vás to pracovat mnohem víc,“ pochvaluje si trenéra záložník Leverkusenu Granit Xhaka.

Unikátní příprava

„Xabi je na nás hodně náročný. Musíme na tréninku všichni pracovat opravdu na 100 procent. Jakmile někdo trošku poleví, hned přijde a domlouvá. Máme taky promakané a unikátní přípravy na soupeře. Skoro v každém zápase se trefíme, na co se připravujeme,“ doplňuje Schick.

Na prvním místě Bundesligy má Leverkusen desetibodový náskok na Bayern. K tomu se připravuje na semifinále německého poháru. Taky ho čeká odveta osmifinále Evropské ligy.

„V téhle fázi sezony už v kabině mluvíme o tom, jaké by to bylo. Víme, co pro to musíme udělat. Chceme si držet náskok, abychom na sebe nevytvářel tlak,“ uzavírá Patrik Schick.