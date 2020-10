LFA chce jednat s vládou o podmínkách tréninku. Omezení by se dotkla pohárových zástupců

Ligová fotbalová asociace žádá o jednání premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Romana Prymulu. Chce vědět, za jakých podmínek budou moci profesionální fotbalisté nadále plnohodnotně trénovat. Od středy budou v zemi platit zpřísněná opatření proti šíření koronaviru, která omezují shromažďování na maximálně šest lidí. Praha 17:56 13. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Hložek a Ladislav Krejčí | Zdroj: Profimedia

Ztížení tréninku by výrazně zkomplikovalo situaci především trojici českých zástupců v Evropské lize, kterou už příští čtvrtek čeká 1. kolo základní skupiny.

První a druhá fotbalová liga jsou přerušeny a po dalším zpřísnění vládních opatření je výrazně ohrožen i plnohodnotný trénink. Z nařízení o omezení shromažďování osob, které začne platit od středy, jsou vyjmuty osoby v zaměstnání a společně vykonávající podnikatelskou činnost. Podle výkladu, na který se Národní sportovní agentura dotazovala ministerstva, však profesionální sportovci pod tuto výjimku nespadají.

LFA se s tím nehodlá smířit. „Je třeba si uvědomit, že sportovní činnost je pro profesionální hráče jejich jedinou výdělečnou činností. Déletrvající či opakované výpadky možnosti plnohodnotné tréninkové přípravy a zápasové činnosti zákonitě musí mít negativní dopad na výkonnost a další profesionální sportovní kariéru těchto osob,“ uvedl předseda LFA Dušan Svoboda v tiskové zprávě.

„Chtěli bychom znát, jaké podmínky musíme splnit, abychom se mohli vrátit okamžitě k plnohodnotné sportovní přípravě. Pak již to bude pouze na jednotlivých klubech, zda jsou schopny tyto podmínky splnit,“ podotkl Svoboda. Prvoligové kluby prakticky od začátku pandemie dodržují nejpřísnější opatření ze všech sportů v zemi a jako jediné se testují před každým zápasem.

Trénink ve skupinách

Pokud by LFA neuspěla, musely by se týmy vrátit k tréninku po skupinách jako na jaře při první vlně pandemie. V současnosti by se mohly připravovat maximálně po šesti. To by výrazně znevýhodnilo tři zástupce v Evropské ligy oproti jejich zahraničním soupeřům, kteří navíc na rozdíl od českých celků nepřijdou o zápasovou praxi a budou o víkendu hrát domácí ligu. Slavia, Sparta a Liberec naposledy nastoupily k soutěžnímu utkání o víkendu 3. a 4. října před reprezentační přestávkou.

„Za současných podmínek není možné pro české pohárové zástupce realizovat plnohodnotnou sportovní přípravu a jsou tak znevýhodnění vůči svým sportovním soupeřům v prvních zápasech, které se konají již 22. října. Jsem si zcela jist, že jsme schopni přijmout taková opatření, že plnohodnotná tréninková příprava profesionálních klubů nepředstavuje žádné riziko z hlediska šíření koronaviru,“ uvedl Svoboda.

Fotbalová liga v Česku je původně měla být stejně jako všechny sportovní soutěže přerušena od tohoto pondělí na 14 dní. Další zpřísnění protikoronavirových opatření však bude platit až do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu.

Z první ligy je odehráno nekompletních šest kol. LFA chce po znovuzahájení navázat 7. kolem, aby nemusela jednotlivá dějství přehazovat. Je jisté, že kvůli odložení bude muset upravit termínovou listinu, která byl už tak nabitá kvůli letnímu mistrovství Evropy. Jarní část měla začít netradičně už na konci ledna.

„S ohledem na regulérnost soutěží jsme se rozhodli soutěže přerušit tak, aby byla zachována posloupnost jednotlivých ligových kol. Tím dochází ke vlivu na termínovou listinu, jejíž podoba bude s největší pravděpodobností změněna tak, že se profesionálním klubům zkrátí zimní přestávka,“ uvedl Svoboda.

Znovu zahájení soutěží bude pokračovat 7. ligovým kolem

Nutné úpravy termínové listiny bude schvalovat Ligové grémium

Jednání se @strakovka a @ZdravkoOnline budou pokračovat



