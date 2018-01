Liberec funguje na jiných principech než Sparta, srovnává trenér Holoubek. Nabídku z ligy čekal

Fotbalisté Liberce pravidelně v přestávkách přicházejí o hráče. Teď v zimě je situace pod Ještědem jiná. Odešel kompletní realizační kádr. Následoval sportovního ředitele Jana Nezmara do pražské Slavie. Trenér Jindřich Trpišovský tým dovedl na čtvrté místo tabulky. Svého následovníka Davida Holoubka tak postavil před nelehký úkol - tuto pozici udržet. Liberec 17:26 6. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Holoubek, nový trenér Slovanu Liberec | Foto: Jaroslav Appeltauer | Zdroj: FC Slovan Liberec

„Určitě to bude těžké, ale s klukama se o to popereme a zkusíme čtvrté místo udržet,“ slíbil fanouškům ve vysílání Radiožurnálu nový liberecký kouč David Holoubek.

Doposud vedl sparťanské mládežnické týmy a krátce si také vyzkoušel, jak na Letné chutná práce u prvního týmu. Teď tuší, že na severu to bude jiné.

„Z prvních tréninků cítím, že kolektiv tu je fakt zdravý. Funguje to tu na jiných principech, přátelství a dobré partě. Je to lokální klub, Sparta je specifická a pro každého trenéra nesmírně složitá,“ porovnává Holoubek svá poslední angažmá.

O nabídce trénovat Slovan dlouho nepřemýšlel. „Taková nabídka určitě překvapí, ale vnitřně jsem očekávala, že by nabídka z ligy měla a mohla přijít. Oslovil mě majitel Slovanu pan Karl a tahle práce mě lákala,“ vysvětluje nový trenér.

Liberecká hra Davida Holoubka zaujala. Práci Jindřicha Trpišovského, který Slovan vedl, než přijal angažmá ve Slavii, delší dobu sledoval.

„Způsob hry Liberce je zajímavý, takhle hrají vyspělé kluby v Evropě. Vysoký presink, ochota hráčů sprintovat, běhat a pracovat. Je tu zajímavý potenciál hráčů a chtěl bych na to navázat, možná udělat nějaká vylepšení. Kdyby se nám to podařilo udržet, byl bych rád a šťastný,“ říká.

'Kulhánek chybí, ale třeba přijde zpátky'

Na začátku přípravy ale Holoubek netuší, jestli bude pro jaro postrádat některé z opor. Tradičně totiž pod Ještědem dochází v přestávkách k hráčskému výprodeji. Zájem na fotbalovém trhu je o brankáře Ondřeje Koláře, obránce Ondřeje Kúdelu nebo kapitána Vladimíra Coufala.

Pokud by v Liberci zůstali, považoval by to nový trenér za posílení kádru. „Kdyby nikdo neodešel, úplně by to stačilo, je tu fakt spousta zajímavých hráčů. Jediný, kdo mi chybí, je Jirka Kulhánek. S tím jsem nepočítal, ale chápu Spartu, že si ho stáhla. Uvidíme, třeba se tam neuplatní a přijde zpátky,“ věří kouč Slovanu v případě záložníka, který pod Ještědem hostoval z Letné.

Když byl hlavním trenérem na Spartě, chyběla Holoubkovi potřebná trenérská licence. Tu si už stihl doplnit.

„Bude to jiné. Už můžu být na pozápasových rozhovorech, můžu oficiálně koučovat. V tomhle je to velký rozdíl oproti Spartě,“ dodal na startu svého libereckého angažmá David Holoubek.

Za asistenty si vybral Jiřího Jarošíka, Miroslava Holeňáka a Marka Čecha. S nimi i stávajícím kádrem vyrazil na kondiční soustředění. Slovan ho absolvuje na Kypru.

