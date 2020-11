‚Klukům musím poděkovat.‘ Podle Hoftycha ztratil zdecimovaný Liberec šanci na body už před zápasem

Po debaklu 0:5 obvykle fotbalisté odcházejí ze hřiště se sklopenou hlavou a sklesle pak hodnotí mizerný výkon. Liberečtí mluvili v Německu po výprasku od Hoffenheimu v Evropské lize úplně jinak. I proto, že příliš nevěří na zázraky. Vždyť 16 jejich spoluhráčů muselo kvůli koronaviru zůstat doma. Hoffenheim 11:25 6. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér fotbalistů Liberce Pavel Hoftych | Foto: DANIEL ROLAND | Zdroj: Reuters

Jsou týmy, jejichž sestavu stačí jen vyslovit a jde z nich trochu strach. Liberec mezi ně tentokrát rozhodně nepatřil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Trenér Liberce Pavel Hoftych navzdory vysoké prohře poděkoval svému týmu za výkon. Více v příspěvku Davida Nyče

Fotbalistům Hoffenheimu by se asi kolena neroztřásla, ani kdyby Severočeši přijeli v plné síle. Ale pozitivní testy na koronavirus, absence opor a nutnost nasadit náctileté mladíky prý znamenaly to, že Slovan prohrával v podstatě už ve chvíli, kdy hlasatel na stadionu vyjmenovával základní jedenáctky. A kdy se jeden z fanoušků na sociálních sítích ironicky ptal, zda jde o sestavu pro přátelský duel s Turnovem.

„O naději na body jsme přišli už před zápasem, tam nebylo co řešit. V tomhle složení proti takhle kvalitnímu mužstvu jsme na víc neměli. To je realita,“ popisoval Radiožurnálu trenér Pavel Hoftych, kterému koronavirus skolil i všechny asistenty a celý realizační tým.

„Věděli jsme, že je to krizový stav. Klukům musím poděkovat,“ dodal.

Není úplně běžné, aby trenér děkoval svým svěřencům po prohře 0:5. Stejně tak se příliš často nestává, aby gólman, který pětkrát inkasuje, hodnotil utkání i částečně pozitivně.

„Premiéra byla krásná, pro mě neuvěřitelná. I když jsme prohráli 0:5, tak na to určitě budu vzpomínat do konce života,“ řekl devatenáctiletý Lukáš Hasalík, ale rozhodně mu to nelze mít za zlé.

Fotbalisté obvykle zažijí jaksi citlivější premiéru v A-týmu, třeba jen na pár minut v domácí soutěži. To liberečtí Hasalík, Kosek a Purzitidis si ji užili na evropské scéně a na hřišti týmu, který tu před měsícem rozdrtil i slavný Bayern Mnichov.