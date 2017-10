Liberec jasně porazil v severočeském derby Jablonec, Brno remizovalo s Duklou a Zlín s Bohemians

Liberečtí fotbalisté ovládli derby s Jabloncem, když zvítězili 4:1. První branka zápasu padla už v 41. vteřině, kdy se trefil jablonecký Tecl. Další góly přidal už jenom Liberec a z toho tři Kerbr. Brno jen remizovalo s Duklou 0:0 a zůstává předposlední. Další remízu 1:1 přinesl souboj mezi Zlínem a Bohemians. V posledním sobotním zápase porazila Olomouc Teplice 1:0. Liberec, Praha 19:15 28. 10. 2017 (Aktualizováno: 19:30 28. 10. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Liberecký Milan Kerbr v souboji s Nikolou Jankovičem z Jablonce | Zdroj: ČTK

FC Slovan Liberec - FK Jablonec 4:1

Pernica vrátil balon po rohu před branku, kam si naběhl nehlídaný Tecl a po 41 sekundách nadvakrát překonal domácího brankáře Koláře. Hostující útočník vstřelil svůj sedmý gól v ligové sezoně.

V 37. minutě Slovan vyrovnal. Kerbrovu přihrávku ve vápně zastavil Jankovič rukou a domácí hráč, který penaltu vybojoval, ji sám proměnil.

Kerbr hrál velký zápas a v poslední minutě první půle otočil stav, když se trefil na zadní tyči po Coufalově centru. Stejně jako proti Dukle tak vstřelil dvě branky.

Do druhé půle vstoupil Jablonec velkým náporem. Liberec ho přežil a po hodině hry udeřil potřetí. Bosančičovu ránu vytáhl Bárta jen na břevno a Hybš zblízka doklepl do sítě. Dal svůj třetí soutěžní gól po příchodu do Slovanu.

Slovan se uklidnil a v 67. minutě zvýšil na 4:1. Akce vymyslel opět agilní Bosančič, po jehož přihrávce se přízemní střelou k zadní tyči prosadil Kerbr a mohl slavit hattrick. Na druhé straně vychytal Kubistu Kolář a domácí Coufal v závěru pálil mimo

FC Zbrojovka Brno - FK Dukla Praha 0:0

Brňané vsadili na aktivní a jednoduchou hru, když po získání míče jej bez dlouhého vymýšlení nakopávali do útoku. Po dvaceti minutách začala přinášet tato taktika i šance. V rychlém sledu za sebou domácí kanonýr Škoda zahodil tři příležitosti - všechny jeho pokusy dokázal brankář Rada vyškrábnout na roh.

Největší šanci po změně měl ve 49. minutě Holenda, když unikl domácím zadákům a jeho cestu k brance stíhající Pavlík zastavil čistým skluzem.

Na druhé straně v 74. minutě střílel po Škodově centru z levé strany Koného. V závěrečných dvaceti minutách několikrát zahrozila neúspěšně i Dukla.

Bohemians Praha 1905 - FC Fastav Zlín 1:1

Bohemians v úvodu měli více ze hry, ale dostávali se jen k závarům. To Zlín byl výrazně nebezpečnější po rychlých brejcích, zejména Vukadinovič. Srbský křídelník nejprve brejk nedotáhl, chvíli nato pálil vedle, po Ekpaiově přihrávce mu chyběl půlkrok, aby byl v jasné šanci, a nakonec nastřelil břevno.

Zlín se také nakonec se dočkal i vedoucí branky. Holzer se na levém křídle prosmýkl kolem obránce, jeho střílený centr brankář Fryšták jen vyrazil před sebe a Jiráček ho z dorážky poslal do vedení.

Vedení hostům ale vydrželo sotva dvě minuty. Reiter ukázal svou rychlost s míčem, obešel dva protihráče a jeho akci zakončil premiérovým ligovým gólem odchovanec Vaníček.

Šance v druhém poločase měly obě dvě mužstva, když nejdříve za Ševce pálil těsně nad Traoré a pokus Diopa zlividoval Fryšták. Na druhé straně mohl k minulému hattricku přidat další gól Kabajev a v závěru pak měl šanci o vítězství domácích rozhodnout znovu Vaníček.

SK Sigma Olomouc - FK Teplice 1:0

Jako první v zahrozily Teplice, když už ve třetí minutě prověřil pozornost brankáře Buchty ranou z dvaceti metrů Kučera.

Druhý poločas začal opatrně, ale Sigma pomalu stupňovala tlak, ke kterému přispěl především střídající záložník Hála. Do šance se poté dostal Chorý, jenže přehodil gólmana Diviše i branku.

Olomouc se dočkala v 77. minutě, kdy povedenou akci Jemelky s Plškem zakončil střelou pod břevno Houska. V probíhající sezoně Severočeši venku ještě nevyhráli, když v šesti zápasech získali pouhé dva body.

HET liga (PLATNÉ K 28. 10. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 12 12 0 0 27:4 36 2. SK Sigma Olomouc 12 7 4 1 19:8 25 3. FC Slovan Liberec 12 7 2 3 20:12 23 4. SK Slavia Praha 11 6 4 1 16:4 22 5. AC Sparta Praha 11 5 3 3 12:7 18 6. FK Jablonec 12 4 5 3 18:15 17 7. Bohemians Praha 1905 12 4 5 3 12:11 17 8. FK Teplice 12 4 4 4 15:16 16 9. FC Fastav Zlín 12 4 3 5 13:17 15 10. FK Dukla Praha 12 3 4 5 11:19 13 11. FK Mladá Boleslav 11 3 2 6 14:19 11 12. 1.FC Slovácko 11 1 6 4 9:10 9 13. FC Baník Ostrava 11 1 5 5 15:23 8 14. MFK Karviná 12 2 2 8 10:19 8 15. FC Zbrojovka Brno 12 2 2 8 8:21 8 16. FC Vysočina Jihlava 11 2 1 8 10:24 7