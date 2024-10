Liberec zažil po debaklu v derby vítr v šatně. Jsem zvědavý, jak bude hrát na Spartě, říká Horváth

Po reprezentační pauze se znovu rozjíždí fotbalová Chance liga. O dvanáctém kole ale hlavně sobotních duelech mluvil expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Jakou sestavu podle něj zvolí trenér Lars Friis, když už ve středu Sparta hraje na půdě Manchesteru City? A jakou roli by měl v Liberci plnit Michal Hlavatý? Rozhovor Praha 11:46 19. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Liberečtí fotbalisté budou chtít na půdě Sparty napravit vystoupení v derby s Jabloncem, které prohráli 0:5 | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Druhá Sparta bude hostit od 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport Liberec. Pod Ještědem přes reprezentační přestávku asi nebyla úplně idylická nálada po debaklu 0:5 s Jabloncem. Co se podle tebe dělo v týmu během pauzy?

Neznám všechny členy libereckého kádru, takže nevím, v jakém mohli být psychickém rozpoložení. Někteří si to určitě víc vzali, jiní jsou více splachovací. Jsem si ale jistý, že realizační tým v čele s Radoslavem Kováčem ví, co na tým bude fungovat a jak ho připravit.

Někdy je potřeba trošku rozvířit poklidnou atmosféru v šatně, o což se postaral debakl v Jablonci, ale jde také o výkony, které určitě nebyly akceptovatelné jak pro Liberec, tak pro ligu. Ale k fotbalu patří, že to někdy nevyjde. Sám jsem zvědavý, jak bude Liberec na Spartě hrát.

Dnes nás čeká těžký duel na půdě úřadujícího mistra a účastníka Ligy mistrů @ACSparta_CZ.

Utkání #ACSLIB má výkop v 19:00. Držte nám palce! #FCSL



Vyberte si z nabídky Jizerských pekáren:

https://t.co/yIyUGl1XVY pic.twitter.com/VmWrJnCUVc — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) October 19, 2024

Zdá se, že bolestí Liberce je absence výraznějšího lídra. Michal Hlavatý je herně vyspělý, ale není typem hráče, který umí zařvat a strhnout tým. Souhlasíš?

Někdy to není úplně o řvaní, ale o výkonu. Hlavatý je výborný fotbalista, ale zatím hrál „jen“ v Pardubicích. Pak přišel do Liberce, kde zjistili, že nemají lídra, a tak na něj byl podle mě vyvinut až moc velký tlak.

Ale teď to není o tom, že by byl Hlavatý špatný lídr, můžou to být jiní. Je tam od toho, aby hrál fotbal, ne aby se staral o to, aby ostatní bojovali a plnili povinnosti. Neměli bychom to stavět do roviny, jestli na to stačí Hlavatý, ale jestli na to stačí celé mužstvo.

Bude sparťanský kouč Lars Friis šetřit opory na středeční utkání Ligy mistrů na hřišti Manchesteru City?

Mají to nabité, ale to se vědělo před sezonou, tam bych nedával Spartě berličku. Má kádr na to, aby protočila kvalitní hráče i v zápase, jako bude ten s Libercem. Zápas s Manchesterem City bude svátek, ale určitě to nebude rozhodující zápas sezony. Takového soupeře si přeje každý, ale mnohem důležitější je zápas s Libercem, aby Spartě bodově neutekla Slavie. Vidím to tak, že v Manchesteru se sestava protočí a budou dostřídávat hráči, kteří si Ligu mistrů vykopali.

Nabitý program je velkým tématem v evropském fotbale. Třeba i Veljko Birmančević měl v létě velmi krátkou pauzu, teď v reprezentační pauze odehrál dva zápasy za Srbsko, a jeho čísla nejsou tak působivá jako v minulé sezoně. Doplácí na absenci letního odpočinku?

Jeho největším problémem je to, že neproměňuje šance. Na každého hráče doléhá velká vytíženost jinak, někdo jede jako robot, někomu se přestane dařit a začne hledat příčiny.

Důvodem může být to, že neměl pauzu, ale ve srovnání s hráči Premier League je jeho porce zápasů stále relativně nízká. Myslím, že pokud je hráč zdravý a má sportovní formu, měl by to zvládnout. Hledat příčinu v krátkém letním odpočinku, což už bylo dva měsíce zpátky, není podle mě dobré.

Liga se vrací ve velkém pic.twitter.com/HvlQdDpmCS — Chance Liga (@chanceliga) October 19, 2024

Třetí Viktoria Plzeň bude hrát v Ostravě se čtvrtým Baníkem. Co čekáš od tohoto zápasu?

Vsadil bych se, že bude plný stadion, nebo bych si to aspoň jako fanoušek přál. Moc lepších soupeřů už letos do Vítkovic nepřijede. Určitě padnou góly, obě mužstva jsou útočně laděna.

Jaké jsou tvoje tipy na zápasy Olomouce v Hradci Králové a Pardubic proti pražské Dukle?

Sigma bez Klimenta vyhrála na Spartě, takže si myslím, že bude kousat i tentokrát. Ale Hradec nehraje vůbec špatně, očekávám remízu. Co se týče Dukly a Pardubic, nevím, co čekat. Oba týmy jsou nevyzpytatelné, může jim to vyjít, ale nemusí. Myslím, že by mohla vyhrát Dukla.