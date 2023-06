Klan Vachoušků v Teplicích. ‚Kluci se prosadili díky svým výkonům,‘ odmítá slova o protekci otec Štěpán

Hodně zblízka dohlíží na fotbalový růst svých dvou synů bývalý reprezentant Štěpán Vachoušek. Jako sportovní ředitel Teplic má na starost i své dva syny Matyáše a Tadeáše. Hlavně druhý jmenovaný se hlásí o stálé místo v prvoligovém kádru. Teplice 9:31 16. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek se svými syny Matyášem a Tadeášem | Zdroj: Profimedia

„Jednoduché to není, ale mám čisté svědomí v tom, že si to vybudovali sami. Možná jsem je někdy navedl nějakou radou, v áčku a béčku se prosadili díky svým výkonům,“ říká sportovní ředitel Teplic.

U Tadeáše to bylo už od mala, u Matyáše až od dorosteneckého věku, do té doby tak nastavený nebyl. Jsem šťastný, i když to stále ještě úplně nic neznamená, už něčeho dosáhli,“ těší ho.

Slova o protekci mu hodně vadí vadí. Své sny neprotěžoval u žádného z trenérů ligovému mužstva, ať už šlo o Stanislava Hejkala, Radima Kučeru nebo Jiřího Jarošíka.

„Možná by bylo dobré zeptat se těch trenérů, co tady byli. U Standy Hejkala jsem dokonce brzdil, abychom dali Tadeášovi profesionální smlouvu. Říkal mi, že na to už má, já to brzdil. Radim Kučera mu chtěl dát šanci, já to brzdil. Slyšel jsem ještě historku, že jsem měl chodit za Jiřím Jarošíkem a vyhodit ho, protože nestavil Tadeáše. To je hovadina, kdo mě zná, musel si ťukat na čelo,“ říká Štěpán Vachoušek.

„I co se týče smlouvy, snažili jsme se to potlačit co nejdéle, i když agent to tak úplně neviděl. Nakonec ale rozhodlo, že jsem sportovní ředitel a stál jsem si za svým,“ doplňuje.

Dvacetiletý Matyáš Vachoušek se do teplického áčka v minulé sezóně nepodíval. Jeho o rok mladší bratr Tadeáš si ale připsal v předchozím ročníku 16 startů a 2 góly. Upozorňoval na sebe také v třetiligovém béčku, za které nastřílel 17 branek.

„Naštvaný možná může být, ale nikdy jsem to na něm nepocítil. Jde hrát za béčko a chce dávat góly. Hrát celé zápasy. Což je výhoda, že není zkažený v tom směru, že je už v áčku a béčko by pro něj bylo málo. Tak to nemá,“ pochvaluje si Štěpán Vachoušek, který možná bude už brzy jako sportovní ředitel jednat o přestupu svého syna Tadeáše do lepšího klubu.

„Tyto věci už nechávám čistě na něm a na agentuře Sport Invest Je dospělý a měl by si to rozhodovat sám, to je jeden pohled. Z druhého pohledu by mě těšilo, kdybychom ho mohli někam prodat, protože finance by pro klub byly důležité. Ale nevím, co by na to řekla maminka, ta by asi ráda nebyla, má kluky ráda doma,“ usmívá se bývalý český reprezentant.