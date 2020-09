Hostující fanoušci se vrací na fotbalové stadiony. Kluby uvolní soupeři pět procent kapacity

Fotbalová liga se zase o malý kousek vrátí blíž k normálu. K domácím fanouškům přibudou od tohoto kola na zápasech oficiálně i hostující příznivci. Kluby je po rozhodnutí Ligové fotbalové asociace musí pustit na tribuny - zaplnit můžou nejméně pět procent povolené kapacity stadionů, která je kvůli koronavirovým opatřením snížená zhruba na polovinu. Praha 16:47 9. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Osamělý fanoušek na tribuně | Zdroj: Reuters

„Doteď to bylo na vzájemné dohodě klubů, chtěli jsme to jasně ustanovit, aby z toho plynula povinnost. Myslím si, že je to ku prospěchu fotbalu a fanoušků. Na stadionu mají hostující fanoušci své místo,“ vysvětlil Radiožurnálu šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

Na tribuny fotbalových stadionů se vrací i hostující fanoušci.

Třeba v Jablonci ani nečekali na rozhodnutí Ligové fotbalové asociace a před sobotním utkáním s Baníkem Ostrava už dopředu avizovali, že pustí i příznivce hostů do jejich sektoru. Prodej vstupenek řešili s ostravským klubem.

Některé kluby s velkou fanouškovskou základnou, právě jako jsou Baník, Sparta nebo Slavia, tak můžou mít zajímavou podporu z tribun i na venkovních zápasech.

Největší fotbalové stadiony mají v Česku na Slavii a na Spartě, kde je v obou případech velký zájem o zápasy od domácích příznivců. A musí se z nich vybírat, kdo může a kdo ne. Teď se počet míst o trochu zmenší a na tribunách budou i hostující fanoušci.

„Otevření sektorů pro hostující fanoušky je logický a správný krok, který nám ale bohužel ve svém důsledku ubere zhruba tisíc míst z aktuální platné kapacity,“ řekl mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

„Podle toho, jakým způsobem to propočítávali kolegové z oddělení ticketingu s respektováním pravidla o pěti procentech z celkové kapacity pro fanoušky hostí, se dostáváme k závěru, že u nás na Letné budeme moct věnovat našim soupeřům zhruba nižší stovky míst,“ dodal Kasík.

Právě týmy Sparty nebo Slavie hrají v tomto kole venku, a jsou tak rády, že budou mít na tribunách svoje fanoušky. Stejně jako další kluby fotbalové ligy.