Vrba se vrací do Ruska. ‚Jméno si tu nezkazil,‘ hodnotí místní novinář

Fotbalisty Plzně čeká předposlední zápas ve skupině Ligy mistrů. Na vypůjčeném stadionu CSKA Moskva v Lužnikách se pokusí vybojovat výsledek, který by jim ještě dával šanci pokračovat v evropských pohárech i na jaře. Snažit se o to budou hráči na trávníku, a také kouč Pavel Vrba, který má s trenérskou prací v Rusku osobní zkušenosti. Moskva 16:06 27. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kouč Plzně Pavel Vrba | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Neslavné angažmá Pavla Vrby v Anži Machačkala trvalo půl roku. I kvůli tomu si ani český trenér v Rusku nestihl udělat výraznější jméno.

Nejlepší stadion v Rusku. CSKA přivítá Plzeň ve vypůjčeném fotbalovém chrámu v Lužnikách Číst článek

„Pracoval poctivě a měl i výsledky, porazili v poháru Zenit. Ale když trenér jde do mužstva, jako je Machačkala, nemůže očekávat, že bude mít čas dělat vše podle svého. Práce se hodně lišila podle toho, co dělal v předtím. Z Machačkaly to byla spíš finanční nabídka než sportovní,“ říká Radiožurnálu publicista a tlumočník Ivan Židkov.

Pavel Vrba neměl to štěstí jako třeba Vlastimil Petržela, který dostal před lety šanci na tradiční ruské adrese v Zenitu Petrohrad. A jak těžké trenérské sousto si po odchodu z reprezentace po předloňském EURU ukrojil, ukazuje postupný pád klubu z Dagestánu, nyní předposledního celku ruské ligy.

„Jméno si nezkazil a myslím, že kdyby ho pozval ještě nějaký ruský klub, mohl by tam pracovat úplně v klidu,“ myslí si Židkov.

Vrba se může připomenout večer při utkání Plzně v Lužnikách. I když toto utkání nemusí být pro ruské fanoušky, kteří měli ve své zemi světový šampionát, a kteří nedáno viděli výhru CSKA nad Realem, tak atraktivní.

„Viktorie už tak velké jméno nemá, mistrovství světa nám trošku zvedlo nos,“ přiznává fotbalový publicista Židkov.

Jednoho z místních reportérů zajímalo, jak atraktivní je to naopak duel pro Plzeň. Takže se zeptal kouče Vrby, jaký titulek by zápasu dal, kdyby byl šéfredaktorem českých novin? „Nikdy v životě bych nechtěl být šéfem českých novin,“ odpověděl trenér známý svým nepříliš vřelým vztahem k novinářům.

Zápas CSKA Moskva – Viktoria Plzeň začíná v 18:55. Radiožurnál ho odvysílá v přímém přenosu, server iROZHLAS.cz nabídne textový online.