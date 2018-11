Nejlepší stadion v Rusku. CSKA přivítá Plzeň ve vypůjčeném fotbalovém chrámu v Lužnikách

Fotbalisté Československa tam v roce 1980 vybojovali olympijské zlato, hráči Francie nedávno titul světových šampionů. Na stadionu v Moskvě Lužnikách si večer zahrají i fotbalisté Plzně. Proti „domácímu“ CSKA potřebují v utkání Ligy mistrů zvítězit, aby slavné místo opouštěli s reálnou šancí na účast v jarní části evropských soutěží. Moskva 8:09 27. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Lužnikách proti Plzni očekávají přibližně 30 tisíc diváků | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Fotbalovému publicistovi a překladateli Ivanu Židkovovi byl jeden rok, když v Lužnikách tým Československa vybojoval olympijské zlato. Ale nejen kvůli tomu má potíže ukázat na branku, do které dal Jindřich Svoboda vítězný gól ve finálovém duelu s východním Německem.

Základy a plášť stánku sice stojí na svých místech, ale stadion už dávno nemá atletickou dráhu, velkou bránu, ve které prý stávali hasiči, a ani hlediště pro zhruba osmdesát tisíc diváků nevypadá po několika přestavbách stejně.

„Když budete sedět v poslední řadě, stejně budete vidět všechno krásně. Je to špičkový stadion, zatím nejlepší v Rusku,“ říká Radiožurnálu Ivan Židkov. Atmosféru před zápasem vylepšuje i střecha zvenku nasvícená pozvánkou na večerní zápas.

Někteří fanoušci CSKA protestují proti tomu, že klub hraje své duely Ligy mistrů na sice krásném ale vypůjčeném stadionu, radši by dělali atmosféru na tom menším ale vlastním, ale i tomto velkém zřejmě budou slyšet. I kdyby jich přišlo odhadovaných 30 až 40 tisíc.

„CSKA má jedny z nejlepších fanoušků v Rusku, jsem na to zvědavý,“ říká plzeňský stoper Roman Hubník, který strávil v Moskvě tři roky, ještě před poslední přestavbou, která souvisela s letošním světovým šampionátem.

„Když přijedete do Ruska, tak si uvědomíte, jak se tu připravovali na mistrovství světa. Jak dělali v posledních dvou letech maximum pro to, aby šel fotbal v Rusku nahoru. Myslím, že to v Lužnikách uvidíme,“ prohlašuje trenér Pavel Vrba, který za sebou má taky ruské angažmá.

„Problémové je, že je tady trošku zima, je to tak zkonstruované,“ upozorňuje tlumočník Židkov a ukazuje vysoko nahoru do míst odkud bude Radiožurnál vysílat přímý přenos celého zápasu. V 18:55 začíná i textový online serveru iROZHLAS.cz.

