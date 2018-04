Liverpool a Barcelona jsou jednou nohou v semifinále Ligy mistrů, City a AS Řím dohánějí třígolovou ztrátu

Potkávali se v německé Bundeslize, naráží na sebe v anglické Premiere League a teď také v Lize mistrů. Španěl Pep Guardiola vede Manchester City a Němec Jürgen Klopp Liverpool. Po prvním čtvrtfinálovém zápase má navrch německý kouč, jehož svěřenci se po výhře 3:0 pokusí dokonat postup do semifinále. Tříbrankový náskok má i Barcelona, která nastoupí v Římě proti místnímu AS. Manchester, Řím 16:41 10. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost hráčů Liverpoolu | Zdroj: Reuters

Liverpool jde do odvetného čtvrtfinálového zápasu Ligy mistrů proti Manchesteru City s vědomím, že první utkání vyhrál na domácím hřišti 3:0. Bylo to už posedmé z třinácti střetnutí, co Jürgen Klopp porazil svého trenérského kolegu Pepa Guardiolu. Takhle dobrá čísla nemá proti španělskému trenérovi nikdo. A německý kouč by rád svou statistiku proti Guardiolovi vylepšil o další výhru.

„Spousta lidí si myslí, že Liverpool má postup v kapse, tak může dnes klidně prohrát. Ale nic není dáno předem. Myslím, že máme šanci opět vyhrát. A pokud hrajete fotbal, mělo by vítězství být vždycky váš cíl,“ říká Klopp.

Souboje Liverpoolu s Manchesterem City jsou v letošní sezoně lákadlem pro diváky. Ve dvou vzájemných zápasech v Premiere League padlo celkem 12 branek. A gólová přehlídka by mohla nastat i v úterý, pokud chtějí Citizens postoupit, musí vyhrát minimálně o čtyři branky. K tomu by jim mohl pomoci uzdravený kanonýr Sergio Aguero. Trenér Pep Guardiola zároveň ví, že jeho svěřenci si v utkání nemůžou dovolit žádnou chybu.

„Abychom postoupili, potřebujeme odehrát absolutně dokonalý zápas. Musíme si vytvářet hodně šancí, a především je proměňovat. A všechny pokusy soupeře musí zlikvidovat buď obrana, nebo brankář. Máme 90 na to minut a ve fotbale je všechno možné,“ nevzdává se Guardiola.

Barcelona si veze do Říma náskok, v Itálii se jí ale nedaří

Podobně jako Liverpool i Barcelona jde do odvety s komfortním třígolovým náskokem, když v prvním zápase dokázala doma porazit AS Řím 4:1. Italský tým, v němž působí reprezentační útočník Patrik Schick, se ale favorita nezalekl a sahal po lepším výsledku.

Jenže o ten ho připravily hlavně dva vlastní góly. Další dvě branky Barcelony dali Gerard Piqué a Luis Suárez, o jediný zásah AS se postaral Edin Džeko. Kouč AS Řím Di Francesco si navíc po zápase stěžoval na dvě neodpískané penalty v první půli.

Liverpool výborným výkonem přejel Manchester City 3:0. Barcelona porazila AS Řím 4:1, Schick nenastoupil Číst článek

I přes nepříznivý výsledek ale úplně bez šance AS před odvetou není. V tomto ročníku Ligy mistrů na domácím hřišti zatím ani jednou neinkasovalo, ve čtyřech utkáních třikrát zvítězilo a jednou remizovalo.

„Musíme hrát srdcem a až do poslední minuty věřit, že můžeme dokázat něco nemyslitelného. Nejsme ve snadné pozici, ztrácíme tři góly, ale máme povinnost nechat na hřišti všechno," burcuje před odvetou trenér Di Francesco.

Barceloně se navíc v Itálii poslední dobou nedaří a na Apeninském poloostrově šestkrát za sebou na Apeninském poloostrově nevyhrála a naposledy podlehla v loňském čtvrtfinále Ligy mistrů v Turíně Juventusu 0:3. „Ještě není nic rozhodnuté. Musíme myslet na to, že AS Řím ve skupině dal tři góly Chelsea doma i na Stamford Bridge," upozorňuje kouč lídra španělské ligy Ernesto Valverde.