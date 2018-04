Juventus se v Madridu pokusí proti Realu o zázrak, Bayern hájí těsný náskok ze Sevilly

Fotbalisté Realu Madrid jsou před středeční odvetou čtvrtfinále Ligy mistrů proti Juventusu Turín jednou nohou v semifinále, protože si z úvodního utkání přivezli vítěství 3:0. Jenže jak ukázala úterní odveta AS Řím proti Barceloně, ani třígolový náskok z prvního zápasu není zárukou úspěchu. Náskok si na domácí stadion přivezl i Bayern Mnichov ze Sevilly, kde suverén Bundesligy zvítězil 2:1. Madrid, Mnichov 19:05 11. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cristiano Ronaldu v dresu Realu. | Foto: Anthony Bibard | Zdroj: Panoramic

V domácí soutěži se Realu sice příliš nedaří a v tabulce je až čtvrtý s patnáctibodovou ztrátou na vedoucí Barcelonu, v Lize mistrů ale španělský gigant válí a usiluje o třetí celkové vítězství v řadě. K tomu má zatím nakročeno výborně, protože v úvodním čtvrtfinálovém duelu vyhrál na hřišti Juventusu jednoznačně 3:0.

Dvě branky Realu vstřelil v Turíně Cristiano Ronaldo a hlavně jeho druhá trefa stála za to – portugalský kanonýr vystřihl po centru do vápna dokonalé nůžky, za což mu tleskali i fanoušci soupeře. Portugalská megastar dala v dosavadních devíti zápasech sezony LM už 14 branek. Jen tři góly tak Ronaldovi chybí k vyrovnání vlastního rekordu ze sezony 2013/14.

V útoku Real slabinu zřejmě nemá, v obraně by ale mohl mít problémy. Bude mu totiž chybět vykartovaný stoper Ramos, další střední obránce Nacho má zase zdravotní potíže. A protože zdraví trápí i Velleja, bude muset na stoperské pozici zřejmě zaskakovat záložník Casemiro.

„Všichni už nás vidí v semifinále, ale tomu nesmíme podlehnout. Hrajeme o to, abychom zachránili sezonu, proto musíme do utkání nastoupit s maximální koncentrací a nic nepodcenit," burcuje kouč Realu Zinédine Zidane.

Bayern by rád získal treble

Bayern na rozdíl od Realu v domácí lize dominuje a pět kol před koncem už má jistý zisk bundesligového titulu. K němu by rád přidal ještě triumf v domácím poháru a hlavně v Lize mistrů, kterou bavorský velkoklub vyhrál naposledy před pěti lety. K postupu do semifinále stačí Bayernu jakákoliv výhra, remíza nebo porážka 0:1.

V domácí Allianz Areně navíc Bayern prohrál naposledy loni v dubnu a v posledních čtyřech zápasech tam nedostal ani gól. Seville se navíc v poslední době příliš nedaří a z posledních šesti soutěžních utkání vyhrála jediné.

„Ale v osmifinále se nám povedlo vyhrát na hřišti Manchesteru United, tak proč by se nám to nemohlo povést i v Mnichově. Ve fotbale to možné je," neskládá zbraně záložník Sevilly Steven N'Zonzi.