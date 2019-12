Černá a žlutá, kam se člověk podívá. Dortmund žije v době zápasu jenom fotbalem

Z večerního zápasu si postup odnést nemůžou, ale spoustu výjimečných zážitků ano. Fotbalisté Slavie se s Ligou mistrů i evropskými soutěžemi rozloučí v úterý v Dortmundu. Ve městě, ve kterém žijí jedni z nejoddanějších fanoušků na světě. Dortmund 14:52 10. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanshop fotbalového klubu Borussia Dortmund | Foto: Jaroslav Plašil | Zdroj: Koláž Český rozhlas

V předvánočních časech mají prodavači ve fanshopu Borussie Dortmund obzvláště napilno. Vždyť klub má jenom na každém domácím ligovém zápase 80 tisíc fanoušků. Dalších 50 tisíc lidí je na listině čekatelů na permanentky, a nejenom oni touží po suvenýrech v černo-žlutých barvách.

„Přál bych vám zažít atmosféru ve městě v době zápasu. Město, které má asi 600 tisíc obyvatel, je celé v klubových černo-žlutých barvách,“ popsal Radiožurnálu běžné zvyklosti Luboš Kořínek, fotbalový trenér a manažer se zkušenostmi z německých klubů.

A že mají fanoušci z čeho vybírat, je vidět v jednotlivých regálech a odděleních dvoupodlažního fanshopu o velikosti sportovní haly. Až se zdá, že snad neexistuje oblečení, cukrovinka ani domácí potřeba, která by nebyla vyrobena v černo-žlutých barvách.

Ve znamení dvou barev

I před stadionem v kiosku si objednáváte z černo-žlutého jídelního a nápojového lístku. Černou a žlutou zahlédnete snad všude, kam se podíváte. A vnímají to i slávisté, kteří se na stadionu připravují na večerní zápas.

„Působí to na mě hrozně hezky. Dortmund je tím známý, že jsou to žluté vosy. Těším se, až bude plný stadion, i nám přijede velká podpora. Žlutá na celém stadionu bude překrásná, navíc jejich příznivci řvou celý zápas, na to se těším,“ uvedl slávistický kapitán Tomáš Souček.

Ostatně i fanouškům může vděčit za to, že si tento velký zápas zahraje. Vždyť díky podpoře a ohromnému počtu svých příznivců Dortmund překonal složité období po přelomu tisíciletí. Odvrátil krach, mohl vsadit na výchovu talentovaných fotbalistů a postupně se stát jedním z nejbohatších klubů světa, v Německu druhým hned po Bayernu Mnichov.

„Tohle je první tiskovka, na které mám před sebou kafe. Takže bych chtěl ještě poděkovat, že tady je ten servis se vším všudy,“ našel ještě jeden příklad výjimečnosti trenér Jindřich Trpišovský.

Jestli bude mít důvod k úsměvu i během zápasu, můžete zjistit i z přímého přenosu Radiožurnálu, který začne v 21.00.