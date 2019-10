Trpišovský po zápase s Dortmundem: Na chycení Hakimího bychom potřebovali koloběžku

Věděli, co je čeká, ale i tak je realita ohromila. Fotbalisté Slavie po porážce 0:2 s Dortmundem obdivovali rychlost hráčů soupeře. Sami toho pak naběhali víc než jakýkoliv jiný tým v této sezóně Ligy mistrů. Praha 9:52 3. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Bořil ze Slavie v souboji s Achrafem Hakimím z Dortmundu | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Myslím si, že jsme naběhali hodně. Sprintů s nimi bylo docela dost, bylo to docela záživný. Rychlostně jsou trochu někde jinde,“ prohlásil na Radiožurnálu obránce fotbalové Slavie Jan Bořil po porážce 0:2 s Dortmundem v Lize mistrů.

Některé z nich by prý nedohonili ani na elektrické koloběžce, prohlásil trenér fotbalové Slavie Trpišovský o hráčích Dortmundu. Více si poslechněte v reportáži Tomáše Petra

Oba góly inkasovali Pražané po rychlých protiútocích soupeře. „Věděli jsme, že jejich brejky jsou smrtící a to se ukázalo, protože ať jsme za nimi běželi, jak jsme chtěli, tak jsme je tak tak stihli až u naší brány a tam už fakt nešlo nic dělat,“ přiznal záložník Petr Ševčík.

„Mají v základní sestavě devět hráčů, kteří jsou extrémně běžecky vybavení. Hakimího chytit, na to bychom potřebovali vyfasovat koloběžku nebo elektrokoloběžku,“ chápal trenér Slavie Jindřich Trpišovský, že nejen autor obou gólů Achraf Hakimí se těžko brání.

„Je asi nejrychlejší, co jsem zažil hrát proti nám nebo dokonce co jsem viděl v Anglii. Možná Sterling je rychlejší, ale takhle jsem to ještě nezažil, takhle rychlého frajera. Myslel jsem, že proti němu stojím a on jede na dvanáctistovce. Je těžké ho chytat,“ obdivoval Hakimího rychlost obránce Jan Bořil.

Vytrvalostně ale Pražané zápas zvládli. Dohromady naběhali skoro 128 kilometrů, což je rekord této sezóny Ligy mistrů. „Samozřejmě dva budou chodit po čtyřech, ale kdybychom takhle neběhali, tak se nemůžeme měřit s tím týmem, který stojí proti nám. Bez toho to nejde,“ prohlásil trenér Jindřich Trpišovský. Slavia prohrála po 24 soutěžních zápasech, Dortmundu podlehla v základní skupině Ligy mistrů 0:2.