Nenechat se strhnout a zůstat blízko svého stylu hry, radí trenér Ajaxu, jak postoupit do finále Ligy mistrů

Fotbalisté Liverpoolu večer mohou s klidem sledovat, kdo se stane jejich soupeřem ve finále Ligy mistrů. Tým Ajaxu se do něj může podívat po 23 letech. A má k tomu před středeční odvetou, která začíná v 21 hodin, dobře našlápnuto úvodní duel v Tottenhamu totiž vyhrál 1:0. Fotbalisté Ajaxu Amsterdam slaví výhru 1:0 nad Tottenhamem v rámci Ligy mistrů

Poprvé v historii Ligy mistrů dokázal některý z týmů vyhrát všechny vyřazovací zápasy na stadionu soupeře. Ajax zvítězil na Realu Madrid, v Juventusu, stejně jako na Tottenhamu.

Ovšem potvrdit postup doma může být paradoxně ta těžší varianta, uvědomuje si trenér Erik ten Hag: „Hlavně se na to musíme nachystat v hlavě, říct si, že to je 0:0. Bude plný stadion, úžasná atmosféra. To nám pomůže, ale musíme zůstat stále stejní, nenechat se tím strhnout a zůstat blízko svého stylu hry.“ Tím naráží na to, že fanoušci Ajaxu patří se svými oslavami k nejbouřlivějším v Evropě.

A důvod k radosti mají zvláště teď, kdy je Ajax mírným favoritem na postup, třebaže záložník Daley Blind si to nemyslí: „Ne, to nejsme. Od začátku to bude tuhý boj, musíme hrát agresivně. Ani nejsem nervózní, je to jak před ostatními duely.“

Ajax je zvláštním úkazem v Lize mistrů. Do vyřazovací fáze se zpravidla dostávají mužstva z nejlepších evropských soutěží. Jenže nizozemská liga má i celky jako Breda, Sittard nebo Emmen, které nejsou zrovna špičkové a hrát proti nim je úplně jiné, než třeba proti Tottenhamu.

„Když hrajete proti skvělému anglickému týmu, je to nasazení trochu jiné. Už jsme to zažili předtím, například proti Realu nebo Juventusu. Jak jste mohli vidět v prvním zápase, dokážeme se docela rychle přizpůsobit a hrát na vysoké úrovni. Pořád sbíráme zkušenosti a posouváme s nimi své hranice,“ je spokojený Erik ten Hag, kam dlouho budovaný mladý tým Ajaxu zatím dostal.