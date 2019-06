Po penaltě to bylo psychicky složité, bojovali jsme, ale nestačilo to, řekl trenér Tottenhamu Pochettino

Zřejmě nejdiskutovanější situace sobotního finále fotbalové Ligy mistrů nastala už po 22 sekundách hry. Po centru liverpoolského Sadia Maného se míč ve vápně odrazil od hrudníku do ruky záložníka Tottenhamu Moussy Sissoka a rozhodčí Damir Skomina nařídil penaltu. Z ní Mohamed Salah vstřelil vítězný gól. „Kohouti“ po zápase přiznali, že se z verdiktu skoro celý zápas nedokázali oklepat. Při premiérové účasti ve finále prohráli v Madridu 0:2. Madrid 11:14 2. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Tottenhamu Mauricio Pochettino během finále Ligy mistrů | Foto: Susana Vera | Zdroj: Reuters

„Je to rozhodnutí sudího. Musím se ještě jednou podívat na záznam, ale zdálo se mi to docela přísné. Byli jsme z toho rozhodnutí zklamaní, ale rozhodčí to tak prostě odpískal, takže to byla penalta,“ řekl záložník Tottenhamu Son Hung-min.

Hráči plakali štěstím a ukázali, co pro nás titul v Lize mistrů znamená, těšilo trenéra Liverpoolu Kloppa Číst článek

Brankáře Huga Llorise překvapilo, že se rozhodčí nešel podívat k monitoru na záznam a s nizozemským videorozhodčím Dannym Makkeliem celou situaci jen v rychlosti zkonzultoval na dálku.

„Myslím, že se rozhodl velmi rychle, takže si byl asi jistý. Musíte to akceptovat, tohle je prostě součást fotbalu,“ konstatoval francouzský brankář. „Neměli bychom obviňovat z prohry rozhodčího. Z jednoho pohledu to vypadalo, že se míč pravděpodobně ruky dotkl,“ přiznal Lloris.

Připustil, že inkasovat už v druhé minutě z penalty byla pro jeho tým velká komplikace. „Nebylo vůbec snadné se po tomhle vrátit zpět do utkání, je to obrovská rána. Snažili jsme se hrát tak, jak jsme zvyklí, ale přiznejme si, že jsme si toho moc nevytvořili. Byli jsme bázliví. Až posledních 15 minut jsme se snažili střílet z dálky, ale tentokrát to nestačilo,“ uvedl Lloris.

„Měli jsme smůlu. Tohle je okolnost, na kterou se nemůžete připravit. Nikdy byste nečekali, že budete po minutě prohrávat 0:1. Psychicky to bylo strašně složité. Bojovali jsme, jsem na kluky hrdý, ale nestačilo to. Musíme pogratulovat Liverpoolu,“ dodal trenér Tottenhamu Mauricio Pochettino.