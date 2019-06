Hráči plakali štěstím a ukázali, co pro nás titul v Lize mistrů znamená, těšilo trenéra Liverpoolu Kloppa

Před rokem odcházeli fotbalisté Liverpoolu z finále Ligy mistrů jako poražení. Letos si to vynahradili ziskem šestého titulu v historii klubu. Po výhře 2:0 nad Tottenhamem zvedli v Madridu nad hlavu pohár pro vítěze a ještě dlouho poté na hřišti slavili se svými fanoušky. Madrid 9:38 2. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nad hlavami hráčů Liverpoolu se po zápase vznášel trenér Jürgen Klopp, který zlomil své finálové prokletí | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

Zatímco se fotbalisté Liverpoolu radovali s ušatou trofejí na pódiu uprostřed stadionu Atlética Madrid, jejich příznivci v hledišti zpívali klubovou hymnu You'll Never Walk Alone.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Liverpool po 14 letech ovládl Ligu mistrů. Ohlasy hráčů a trenéra Kloppa si poslechněte v reportáži

„Je fakt těžké to vyjádřit slovy. Za tuhle sezonu jsme si to zasloužili víc než všichni ostatní. Dokázali jsme něco speciálního. Jsem normální kluk z Liverpoolu, kterému se splnil sen,“ popisoval po zápase dvacetiletý pravý obránce a odchovanec Liverpoolu Trent Alexandr-Arnold.

Se spoluhráči byl odměněn za sezonu, ve které sice Liverpool získal v anglické lize 97 bodů, titul ovšem slavil Manchester City.

„Nemůžu skoro ani mluvit. Je to neuvěřitené. Jsem opravdu pyšný, že jsem mohl být součástí tohoto týmu. Bez našeho manažera Kloppa by to všechno ale bylo nemožné. V kabině je cítit obrovská soudržnost, vytvořil tam speciální atmosféru. Všechna chvála jde za ním. Díky taky fanouškům, speciálně v této sezoně byli naším dvanáctým hráčem,“ citoval Radiožurnál liverpoolského kapitána Jordana Hendersona.

„Je to úžasný pocit. Poté, co jsme loni ve finále prohráli, bylo pro nás opravdu důležité, abychom to napravili. Teď máme zlaté medaile a k tomu ještě nádherný pohár. Naši příznivci jsou fakt neuvěřitelní, zalouží si uznání. Celý rok za námi všude jezdí. Koukněte na ně, jak stojí a užívají si to jako my,“ neskrýval nadšení skotský bek Andrew Robertson.

Německý trenér Liverpoolu Jürgen Klopp se v Madridu po šesti prohraných finále v různých evropských soutěžích dočkal konečně výhry. V Lize mistrů triumfoval na třetí pokus.

„Šestkrát za sebou jsem s rodinou odjížděl na dovolenou po zisku stříbrné medaile a to nebylo tak cool. Ovšem tentokrát to bude jiné a skvělé. Někteří hráči po konci plakali štěstím na trávníku, protože to bylo hodně emotivní. Ukázali, jak moc pro nás tahle trofej znamená,“ těšilo Kloppa, který dovedl Liverpool k šestému triumfu v Lize mistrů v historii klubu.

