Klíčový byl první gól Realu. Předtím jsme neměli problém, říká po finále Ligy mistrů liverpoolský van Dijk

Real Madrid potřetí za sebou vyhrál fotbalovou Ligu mistrů. Ve finále v Kyjevě porazil Liverpool 3:1, když dvěma góly v poslední půlhodině rozhodl střídající Gareth Bale. Podle obránce Liverpoolu Virgila van Dijka byl důležitý především první gól soupeře, který anglický klub inkasoval po hrubé chybě gólmana Lorise Kariuse. Kyjev 7:31 27. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce Liverpoolu Virgil van Dijk | Foto: Gleb Garanich | Zdroj: Reuters

„Samozřejmě když proti Realu inkasujete první gól, bude to ve zbytku zápasu těžší. Myslím si, že do té doby jsme neměli žádný větší problém. Je pro nás těžké přijmout tuhle porážku,“ citoval van Dijka Radiožurnál.

Především první trefa waleského reprezentanta Bala ale byla ukázková, rychlonohý křídelník se prosadil efektními „nůžkami“.

„Míč mi přišel v ideální výšce, to je jedna z těch důležitých věcí. Pak už to byl instinkt. Zkusil jsem to a naštěstí to vyšlo. Dobře jsem to trefil a bylo parádní sledovat, jak balón končí v brance,“ popsal čerstvý mistr Champions League Bale.