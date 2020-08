V PSG pro něj nebylo místo, teď září v Bayernu. Pařížský sen v Lize mistrů utnul odchovanec Coman

V Paříži se narodil a od osmi let vyrůstal v mládežnické akademii věhlasného Paris St. Germain. V neděli se ale Kingsley Coman postavil proti klubu, v jehož dresu poprvé nakoukl do velkého fotbalu. A jedinou trefou rozhodl finále Ligy mistrů ve prospěch Bayernu Mnichov, který ovládl milionářskou soutěž poprvé od roku 2013. Lisabon 10:33 24. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kingsley Coman slaví gól ve finále Ligy mistrů | Foto: ABACA/AA/ABACA | Zdroj: ČTK

„Je to výjimečný pocit. Cítím velkou radost, ale je mi také líto PSG, vyrůstal jsem tam. Nicméně nyní jsem stoprocentně oddaný Bayernu,“ citoval Comana oficiální web UEFA.

Pařížané šance zahazovali, za Bayern se trefil Coman. Mnichovský klub slaví triumf v Lize mistrů Číst článek

Na Comana nezbylo v konkurenci hvězd světového fotbalu v PSG místo, a tak se v roce 2014 vydal do turínského Juventusu. Odtud zamířil do Bayernu, kde právě dovršil pátou sezonu. A znovu potvrdil, jak důležité je ho mít v týmu - v pouhých čtyřiadvaceti letech získal už svou dvacátou trofej.

Samotné zařazení francouzského reprezentanta do základní jedenáctky přitom bylo překvapivé, Coman odehrál v předchozích třech duelech Ligy mistrů všehovšudy 52 minut. Trenéru Flickovi ale sázka na zvýšenou motivaci pařížského odchovance vyšla.

„Od začátku jsme se snažili kontrolovat zápas. Oni hrozili z protiútoků, věděli jsme, že budou nebezpeční. Paříž odehrála skvělé utkání, stejně jako my. Bylo to výborné finále,“ řekl mladý křídelník, který byl vyhlášen nejlepším hráčem lisabonského finále.

Trofeje Kingsleyho Comana Liga mistrů (2020)

Německá liga (2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

Italská liga (2014, 2015)

Francouzská liga (2012, 2013)

Německý pohár (2016, 2019, 2020)

Německý superpohár (2017, 2018, 2019)

Italský pohár (2015)

Italský superpohár (2016)

Francouzský pohár (2014)

Francouzský superpohár (2014)

Bayern zažil divokou sezonou, přesto z ní vyšel jako nejlepší celek starého kontinentu. V listopadu skončil na lavičce bavorského velkoklubu kouč Niko Kovač, po němž tým převzal dosavadní asistent Hans-Dieter Flick. Od té doby byl německý šampion k nezastavení a výsledkem je zisk tří cenných trofejí - v Lize mistrů, německé lize a domácím poháru.

„Každý hráč se v průběhu sezony neuvěřitelně lepšil, dnes jsme předvedli skvělý týmový výkon. Jenom tak se dají vyhrávat trofeje. Když jsem třeba viděl, jak v nastavení pracuje hrotový útočník Lewandowski směrem do obrany... Jsem na svůj tým hrdý. A teď si zasloužíme pořádnou oslavu,“ uvedl trenér Bayernu, který vyhrál všech 11 utkání v této sezoně Ligy mistrů a jako první prošel milionářskou soutěží bez jakéhokoliv zaváhání.

Silva se loučí s PSG

Smutek naopak zavládl v týmu francouzského šampiona. PSG se sice dostalo po letech trápení v play-off až do vysněného finále, na rozjetou bavorskou mašinu to ale nestačilo.

„Už před zápasem jsem říkal, že rozhodne první gól. Tak to také bylo, jinak to byl ale naprosto vyrovnaný zápas dvou výborných týmů. Samozřejmě jsem zklamaný, ale ne tolik. Nechali jsme na hřišti všechno,“ řekl trenér Pařížanů Thomas Tuchel.

Barcelona má po zpackané sezoně nového trenéra, zpátky na vrchol ji má vrátit Koeman Číst článek

Jeho tým měl dost šancí otevřít skóre i později srovnat, snaha PSG ale ztroskotala na výborně chytajícím Manuelu Neuerovi. „Měli jsme šance, ale nebyli jsme přesní v koncovce. Kdybychom skórovali jako první, jsem přesvědčený, že bychom stejným způsobem dotáhli finále do vítězného konce my,“ dodal Tuchel.

Druhého zisku slavné trofeje se tak nedočkala největší hvězda francouzského celku Neymar, který končil utkání v slzách. Premiérový triumf utekl jeho krajanovi Thiagu Silvovi. A dosavadní kapitán a ikona klubu už se vítězství v dresu PSG nedočká.

„Byl to můj poslední zápas za Paříž. Jsem smutný a omlouvám se fanouškům. Chci jim také zároveň poděkovat za veškerou podporu. Miluji tenhle klub a jednou se sem vrátím, i když už v jiné roli. Jako hráč budu pokračovat jinde, alespoň do mistrovství světa v Kataru v roce 2022,“ řekl Silva, jenž má podle Sky Sports namířeno do londýnské Chelsea.