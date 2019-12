Trpišovský před Dortmundem: Z pohledu rychlostních soubojů to bude určitě nejtěžší zápas

Fotbalisté Slavie se v úterý rozloučí s Ligou mistrů. Už bez naděje na postup se v posledním utkání ve skupině představí v Dortmundu. Pražané patří mezi nejběhavější týmy v soutěži a dost atletiky si pravděpodobně užijí i večer. Borussia má totiž v kádru řadu mimořádně rychlých hráčů, včetně hrdiny zápasu v Edenu Ašrafa Hakimiho. Dortmund 13:29 10. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřich Trpišovský | Zdroj: Reuters

„Je to asi nejrychlejší frajer, co jsem proti nám zažil. I co jsem viděl, možná Sterling je rychlejší. Měl jsem občas pocit, že oproti němu stojím a on jede na dvanáctistovce,“ popsal Jan Bořil pro Radiožurnál běžecké schopnosti Ašrafa Hakimiho.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Utkání mezi Dortmundem a Slavií Praha bude pravděpodobně hodně o fyzické zdatnosti. Více v příspěvku Lukáše Michalíka

Rychlé nohy marockého křídelníka má slávistický obránce v živé paměti. V říjnovém duelu v Praze Hakimi Trpišovského svěřence pořádně proháněl a povedený výkon navíc korunoval dvěma vstřelenými góly.

Ofenzivu Borussie ale kromě něj táhnou i další zdatní sprinteři. Třeba Angličan Jadon Sancho nebo Portugalec Raphaël Guereirro.

„Když v zápasech uděláme chybu, tak máme možnost si to doběhnout. Když ale zachybujeme proti Dortmundu a situaci nevyhodnotíme dobře, tak už jejich hráče nechytíme. Z pohledu rychlostních soubojů a vybavenosti to bude určitě nejtěžší zápas,“ myslí si kouč Slavie Jindřich Trpišovský, podle kterého bude při obranné fázi pro tým klíčová komunikace.

Předávání pokynů mezi hráči a trenéry ale tentokrát bude pro slávisty složitější než obvykle. Atmosféra na vestfálském stadionu totiž patří k nejlepším v Evropě, na zápasy Ligy mistrů chodí pravidelně přes 60 tisíc fanoušků.

„Na komunikaci to může být náročnější. Při přebírání hráčů a při nábězích za obranu. Budeme se muset ještě víc dívat po hráčích a prostorech kolem sebe,“ vysvětlil trenér Trpišovský, který tak své hlasivky zřejmě může připravit na nejhorší.

Utkání Slavie v Dortmundu začne v 21.00 a na Radiožurnálu ho celé uslyšíte v přímém přenosu.