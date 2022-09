Veterán Džeko, chybějící Lukaku a nejistá obrana. Italský gigant Inter Milán může být v Plzni zranitelný

Skoro přesně na den před třemi lety vstoupila Slavia na hřišti Interu Milán do skupinové fáze Ligy mistrů. Sešívání si tenkrát odvezli ze San Sira bod za remízu 1:1. Nyní se tým z města módy opět postaví českému týmu, ve Štruncových sadech je přivítá Viktoria Plzeň. A vzhledem k nepřesvědčivé formě Italů by mohlo jít o jeden z mála zápasů v těžké skupině C, kde by Západočeši mohli pomýšlet na bodový zisk. Plzeň 19:23 12. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bosenský útočník Edin Džeko | Foto: Alberto Lingria | Zdroj: Reuters

U Nerazzuri, jak se milánskému klubu podle modročerných barev přezdívá, se za tři roky dost změnilo. Klub za tu dobu vyhrál titul a dostal se i do finále Evropské ligy. Na lavičce už není bouřlivák Antonio Conte, ale Simone Inzaghi, bratr slavného útočníka Filippa.

Všichni tři hráči, kteří v roce 2019 vstřelili Slavii góly, ale v kádru jsou - argentinský sniper Lautaro Martínez, elitní italský záložník Nicoló Barella a hvězdný útočník Romelu Lukaku. Na souboje plzeňských zadáků s robustním forvardem ale pro zatím zapomeňte, Belgičan si kvůli zranění stehenního svalu do konce září nezahraje.

I to je jeden z důvodů proč Inter po sedmi soutěžních zápasech úplně nepřesvědčuje. Nováčka z Lecce udolal gólem v poslední vteřině, podobně se trápil i proti Turínu. Od Lazia i městského rivala AC dostal po třech gólech a v Lize mistrů po odevzdaném výkonu prohrál i s Bayernem Mnichov.

V posledních týdnech se na twitteru často objevoval hashtag #Inzaghiout volající po odvolání kouče.

„Inter po odchodu Conteho dokázal spojit jeho styl protiútoků s více elegantním stylem, kdy více drží míč. To se ale v letošní sezoně vytratilo, zdá se, že tým často neví, jakým stylem hrát, kdy presovat. To se ukazuje především ve velkých zápasech,“ píše moderátor oficiálního klubového podcastu Richard Hall a naráží na fakt, že nejlepší výkony letos čtvrtý tým Serie A předvedl doma proti velkým outsiderům - Spezii a Cremonese.

Džeko zpět v Plzni

A nyní Nerazzuri přijíždí na horkou plzeňskou půdu. Ačkoliv se to vzhledem k evropskému renomé obou týmů může zdát úsměvné, z plzeňských výkonů ve Štruncových sadech jde opravdu respekt. V evropských soutěžích prohrála Viktoria na svém hřišti naposledy v roce 2018 a celkově na něm drží téměř 16 měsíců dlouhou neporazitelnost.

„Doma neprohráváme. Věříme, že jsme schopní proti Interu odehrát dobrý zápas s lepším výsledkem než v Barceloně,“ řekl křídelník Jan Kopic na tiskové konferenci. „Pokud chceme v tabulce dosáhnout nějakého úspěchu a mít nějaký bod, musíme se o to pokusit v domácích zápasech,“ potvrdil trenér Michal Bílek.

I přes absenci Lukakua je v útoku Interu dost nebezpečných hráčů a bránu soupeře ohrožuje nejčastěji ze všech týmů v italské lize. Kromě Martíneze je v kádru i Joaquín Correa či Edin Džeko. Exteplický bosenský útočník je sice už šestatřicetiletý na Plzeň má ale skvělé vzpomínky. V dresu AS Řím jí dvakrát nasázel hattrick.

„Je to pořád velmi kvalitní hráč, má krásnou kariéru a svou výkonnost potvrzuje i teď v Interu. to, že hraje za klub jako Inter Milán, to dokazuje. Budeme se snažit Inter držet co nejdál od naší brány, protože víme, že konkrétně Džeko je v pokutovém území hrozně nebezpečný,“ upozornil kouč Bílek.

Pod palbu kritiky se tak často dostávala spíše stoperská trojice. Slovák Milan Škriniar, který by se podle posledních informací brzy mohl stát nejlépe placeným hráčem klubu, ještě nenavázal na svoje loňské výkony a jeho parťáci Stefan de Vrij a Marco Bastoni jsou také daleko za očekáváními. Stačí se podívat, co s obranou Interu udělalo pár rychlých kroků milánského forvarda Rafaela Leãa.

Gazzetta dello Sport napsala, že druhá nejlepší defenziva loňského ročníku udělala v létě krok dozadu. Za vinu dává panující nejistotě kolem setrvání Škriniara, o kterého stálo PSG. Inter svou stárnoucí obrannou linii nijak zásadně neoživil a i proto během sedmi zápasů inkasoval už desetkrát.

Úterní zápas mezi Viktorií Plzeň a Interem Milán začíná v 18.45. Jeho živý přenos budou vysílat stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Server iROZHLAS.cz z utkání poskytne textovou online reportáž.