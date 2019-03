Výzva pro Ronalda a spol. Juventus si v Lize mistrů troufá na obrat

Třikrát za sebou nechyběl fotbalista Cristiano Ronaldo ve finále Ligy mistrů a vždycky zvedl v dresu Realu Madrid nad hlavu trofej pro vítěze. Pokud bude chtít portugalský kanonýr přidat i čtvrtý triumf v nejprestižnější klubové soutěži světa v řadě, bude muset s turínským Juventusem předvést ve večerní odvetě osmifinále další ze svých velkých výkonů. Turín 14:51 12. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cristiano Ronaldo | Foto: Massimo Pinca | Zdroj: Reuters

Motivační video umístěné na webových stránkách Juventusu s názvem „Připraveni na obrat“ namlouvali sami hráči turínského velkoklubu. Největší hvězda – Cristiano Ronaldo – nemohla chybět.

„Tým si věří, jsme přesvědčeni, že to zvládneme, ale bude potřeba, abychom všichni táhli za jeden provaz. Jak my na hřišti, tak diváci v hledišti, připravte se na obrat,“ vyzýval příznivce turínské „staré dámy" Cristiano Ronaldo v klubové televizi.

Dodal, že zázraky se dějí, a obzvlášť večer, kdy se hraje Liga mistrů. Právě kvůli takovým výzvám na Apeninský poloostrov přicházel.

„Je to jeden z nejlepších hráčů všech dob. Myslím, že by se mu to s Juventusem mohlo povést, ale stojí proti nim hodně houževnatý soupeř. Atlético má k tomu ještě extra motivaci, protože letošní finále se bude hrát na jeho stadionu v Madridu, takže to bude hodně zajímavé," myslí si bývalý portugalský reprezentant Luis Figo.

Úřadující vítězové Evropské ligy z Altétika Madrid v předchozích třech pohárových soubojích s Juventusem neprohráli a ani neinkasovali. Navíc vyhráli posledních pět soutěžních duelů bez obdržené branky, v Lize mistrů výběr Diega Simeoneho neinkasoval už 361 minut.

Sám Cristiano Ronaldo nastoupil proti Atléticu během kariéry 32krát a dokázal mu nastřílet 22 branek. Od 21 hodin se ukáže, jestli přidá další a pomůže svému Juventusu k postupu do čtvrtfinále.